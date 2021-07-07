買便當被問「要蒸蛋嗎」？男臉綠拒絕 內行秒懂：做太像
便當因為便宜又方便，上班族下班要回家時，順路就會帶個一個，以填飽肚子，而其多元的菜色，每天都會更換，讓人想吃什麼就挑什麼。對此，就有網友分享自己去買便當時，老闆問他要不要「蒸蛋」，但當下他卻秒拒絕，其理由曝光後，引發共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 11:02:46
原PO在「美食公社」貼文指出「昨天下班去便當店買便當，挑了兩樣菜之後，不知道第三樣要吃什麼，結果老闆問我『要蒸蛋嗎？好吃喔』，結果我當下一秒說不要，因為蒸蛋裝在便當盒裡完全吃不乾淨，筷子也是一夾就碎，因為便當菜格都是正方形，用湯匙也挖不乾淨，看了就很煩躁，個人吃便當小眉角」。
貼文一出，網友紛紛回應「+1要吃蒸蛋自己在家做就好」、「挖不乾淨超煩，正方形格子的菜格很難挖」、「我也是，除了蒸蛋，還有玉米粒也是好吃但是很難夾，要吃在家做」、「真的一夾就碎掉，因為便當店都是布丁那種蒸蛋＝＝」、「便當店的蒸蛋都做得太像布丁....每次吃完一堆蛋渣都卡在便當盒邊邊，又不可能去舔XD」。
另外，也有網友分享「如果是去自助餐店，拿沒有間隔的便當盒才會挖蒸蛋」、「有間隔的便當盒，裝出來的蒸蛋量其實也很少，要吃就去自助餐店拿沒間隔的便當盒，就能裝好裝滿，建議一盒就只裝蒸蛋，免得壓碎，回家就能整個倒入飯裡，蛋渣也不會卡在便當盒上」。（編輯：張嘉哲）