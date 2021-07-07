芒果怎麼切才專業？她曝「紓壓2刀法」：老闆娘都這樣切

又到了芒果產季，由於其鮮甜多汁的口感以及濃郁香氣，無論是加入手搖杯調飲或是當甜品都非常適合，更有不少老饕們會買回冰箱冷藏當作溽暑必吃水果。日前就有網友好奇芒果的切法是否有些小訣竅才能切得漂亮又不費力，話題曝光掀起許多網友討論，其中就有內行人分享幾部教學影片，直言這是「老闆娘切法！」。

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芒果季到來，儘管六月底時發生印度變異Delta病毒株入侵屏東，導致枋山芒果引發退訂潮，如今仍有不少民眾力挺果農，打算趁著夏天好好品嘗又香又甜的水果，PTT的WomenTalk版中就有網友提到，「芒果季吃個芒果是一定要的，只是齁，芒果還真的不好切漂亮！各位都怎麼切芒果？」。

▲芒果雖然美味，但處理前就讓不少老饕頭痛，你有削芒果的小訣竅嗎？（示意圖／取自pixabay）

討論串中有不少網友也分享自己的切芒果訣竅，「自己吃切井字外翻的方式最方便；切給別人我會整個皮剝掉再切」、「劃井字直接吃，通通不浪費」、「先削皮再切，最漂亮又不浪費」、「芒果拿手上刀子直接削皮，削完一半時直接直橫各劃幾刀，反正有籽卡中間不用怕然後再水平切，芒果塊就都可以進保鮮盒了」、「比較建議連皮直接對半切再劃刀比較安全」。

此外留言當中也有網友曬出一名專門賣冰一年切數不清芒果的

老闆娘切法影片

，首先老闆娘先

用刀尖輕割芒果一整圈，接著再將以食指抵住刀背，刀尖伏貼一半的芒果皮後沿著果肉緣削去

，另一半也按照相同方式處理，另外也有內行提醒「用刀子削皮是老鳥了，菜鳥小心手指頭」，若擔心用刀危險則可改用玻璃杯與湯匙挖取果肉，「環切拿湯匙吃」、「善用玻璃杯口」、「畫井字後撐開用湯匙挖」、「對切之後拿湯匙挖」。（編輯：楊智傑）