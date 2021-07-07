男衝好市多見「這7根」沒人帶走！客全暴動：羨慕人品好
近年來美式大賣場「好市多」深受不少民眾喜愛，因其商品琳瑯滿目，且價格優惠親民，吸引許多顧客前往消費。不過，就有一名網友指出，到了好市多採購時，意外發現7根完整的戰斧牛肉沒人買，立馬興喜帶走，老饕們一看也大讚直呼「人品好啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-07 19:05:15
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己逛賣場時，碰巧看到完整的7根戰斧牛排沒人挑走，興喜的他立馬出手帶走，「二話不說立刻買下頭段第一根，表面用琴酒噴一噴，就給它調教三天好了」。
貼文一曝光，就引來不少網友羨慕留言，「買這個肉的人首先要有一台大烤箱」、「一般人家裡沒有大烤箱啊」、「哥總是會撿到好東西，人品好啊」、「懂得怎麼挑肉的我都覺得好厲害...每次去都是隨便拿個順眼的就走了」。
另外，也有人好奇到底該如何挑選？原PO就熱心解釋「肋眼心很小的就是頭段。肋眼有二種口感的，每個人喜愛的不同呦，我喜歡頭段。」甚至還有老饕分享其他料理做法，直言「其實氣炸鍋烤牛排非常方便」、「我先用一般剁骨頭的菜刀，砍掉太長的骨頭，舒肥後用28公分平底鍋煎，沒動到大烤箱。」（編輯：陳雅雲）