友用炸雞吃剩骨頭做「1料理」！他驚為天人　網：太可怕

炸得香嫩酥脆的炸雞是萬惡又誘人的國民美食，無論是當正餐或宵夜，都讓許多老饕百吃不厭。不過，你有聽過「炸雞吃完後，把骨頭留下來做其他料理」的說法嗎？近日就有一名網友在PTT透露，他朋友會把吃完的炸雞骨頭放入冰箱冷凍，等之後要

「煮麵再拿來熬湯」

，如此DIY的做法讓他得知後驚為天人，便發文與網友分享，對此，許多鄉民都吐槽「太可怕了...」

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PTT女孩板

發文表示，自己日前跟朋友聊天，「赫然發現強者我朋友不愧是強者，他竟然會把吃完的全家桶的雞骨頭拿去冷凍，等到之後要煮麵再拿出來熬湯，我真的驚為天人...」

▲近日有網友在PTT透露，他朋友會把吃完的炸雞骨頭放入冰箱冷凍，等之後要「煮麵再拿來熬湯」，如此DIY的做法讓他驚為天人，便發文與網友分享。對此，許多鄉民都吐槽「太可怕了...」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友紛紛留言「蠻噁心的」、「除非他吃雞都用手撕，不然滿滿口水」、「嘔嘔嘔嘔」、「噁心死啦！而且都油味，是能熬啥鬼湯」「真正的口水雞！」「我真的驚為天人」、「西式高湯的骨頭本來就會先烤過或炸過，通常會拿來當炸物的雞肉沒有比白斬雞那類的肉新鮮，所以熬骨頭是不建議啦！」「噁心的不是用骨頭熬湯，是舔過有口水」、「感覺像吐口水進湯裡熬煮，嘔嘔嘔」。

不過，也有人直指「我是自己買全家筒，然後把肉骨拆開，冷凍煮韓式泡麵的話就可以加一點」、「熬高湯本來就是用雞骨啊！自己口水自己吃還好吧」、「我家會把好市多的烤雞骨頭拿來熬湯欸」、「自己吃還好吧！說噁心其實也不噁阿，不然有個辦法，雞骨用熱水燙過再丟下去煮」。（編輯：許苡晴）