怎分別「黑、白胡椒」使用時機？老饕神解：刺激位置不同
除了鹽、糖、醋之外，「胡椒」也是現代人餐桌上無法缺少的調味料，其中又有黑、白胡椒兩個主要類別，就有網友好奇兩者的差異哪？隨即釣出老饕分享「製程及使用」上的不同之處。
編輯中心/綜合報導
2021-07-08 17:43:47｜2021-07-08 17:54:35
原PO在臉書《廚藝公社》上發問「請問黑胡椒跟白糊椒的差別在哪？我每次煮菜都亂撒，後來決定深入理解一下，請問是差在香氣嗎？不同種料理的使用哪一種點又該如何判斷？」
貼文立刻有不少老饕回應「白胡椒辣喉嚨，黑胡椒辣舌根，白胡椒整顆適合煮湯尤其是豬內臟，黑胡椒適合壓紅肉血腥並提昇紅肉的本味」、「應該說白色的香氣沒這麼強烈適合白肉海鮮，黑色的香氣比較濃烈用在豬牛羊」、「白胡椒去腥，黑胡椒提味」、「差在香味不一樣，辣的層次也不同，日常料理白色比較百搭，但是目前超市也有出混合的」。
事實上胡椒原產地位於印度，隨後被傳至世界各地栽種，而黑胡椒、白胡椒皆是使用此果實製成，但不同之處則為「黑胡椒是使用未成熟的果實製作，曬乾前是綠色的。白胡椒是成熟的果實，摘下泡水，去皮曬乾」，因為多一道工序，白胡椒價格常較同等級的黑胡椒高。（編輯：潘毅）