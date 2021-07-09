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三級防疫怎吃最不膩？居家者點「TOP1料理」：美味又多樣

▲三級防疫怎吃最不膩？居家者點「TOP1料理」。（示意圖／pixabay）
▲三級防疫怎吃最不膩？居家者點「TOP1料理」。（示意圖／pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 10:00:21｜2021-07-09 10:22:39

中央流行疫情指揮中心昨（8）日宣布，由於有部分感染事件發生，防疫措施鬆綁須逐步執行，才可穩定掌握疫情狀況，為確保國人健康，指揮中心經評估後決定，同步延長全國疫情警戒第三級至7月26日止，並適度鬆綁部分措施。也因此有網友在網路上討論「三級防疫下怎麼吃最不膩？」沒想到就有居家者點出了「TOP1的料理」，直言「美味又多樣」，引起熱議

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▲網友們紛紛留言表示「水餃」真的可以變化無窮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲網友們紛紛留言表示「水餃」真的可以變化無窮。（示意圖／翻攝自Pixabay）
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「居家最方便的吃不膩料理」的文章表示，「大家這一個多月怎麼渡過呢？我那小學生的廚藝已經進展到高校等級，自己煮了壽喜燒、涮頭雞湯、氣炸鍋烤超商麵包，都是比例不要錯太離譜都可以滿意的煮出一餐，但努力變花樣了一個多月，也真的是會膩」，所以原PO更直言「跟大家分享心得，最方便也最吃不膩的絕對是水餃，剛開始還要煮水、滾了加一碗水再滾重複三次，現在直接冷凍水餃丟電鍋，倒水、蓋上鍋蓋，轉身去看電視，ㄆㄧㄚ一聲就可以開飯了，真的沒有更懶的一餐，冰箱庫存只剩下附近店家賣的冷凍水餃」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「水餃」真的可以變化無窮，「還可以用冷凍熟水餃進烤箱烤，記得撒點水再烤，皮會脆脆的但內餡有湯汁，好吃」、「水餃真的方便，自己是喜歡豆腐加一些調味料+蔥花拌飯，再加個蛋或青菜，吃好幾餐都不膩」、「水餃沾醬是靈魂，香油+薑絲+醬油+糖+鹽，疫情間不敗料理」、「水餃弄成煎餃，跟蒜頭更搭，超爽」，除此之外「火鍋」和「咖哩飯」也受到最多人推崇，「火鍋，膩了就換別的湯頭繼續煮」、「咖哩飯」、「火鍋+1，反正什麼食材都丟進去滾一滾就好」、「火鍋要是料多種，倒是可以一直煮」。（編輯：王柏文）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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