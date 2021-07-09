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做滷蛋狂放香料？行家曝「加1飲品」秒入味：滑嫩又好吃

▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-09 11:58:58

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，也幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可做成台式口味的滷蛋。近日，以美食料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》提到，滷蛋深受大家的喜愛，且製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。

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《小楊聊美食》指出，做滷蛋的時候，別只懂得用滷汁浸泡，多加一種食材，會讓滷蛋變得更香和入味。很多人都是把雞蛋煮熟後剝殼，直接把它放進滷汁裡面浸泡，然後就拿出來吃，但是這樣做出來的滷蛋會覺得清淡無味。

▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自《小楊聊美食》）
▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自《小楊聊美食》）
其實，雞蛋煮好之後，把它放進滷汁之前，可以多加一罐啤酒，啤酒可以讓雞蛋變得更香和滑嫩，不用擔心會有酒味，因為啤酒會在這個過程中揮發掉。接著將雞蛋放進滷汁之後，用小火慢燉一小時，或者想更加入味可以多煮久一點時間。啤酒的量則看做多少滷蛋適量增減。

此外，《小楊聊美食》也提到，雞蛋可以在表面劃幾道紋路，這樣滷汁也能煮進去，讓滷蛋更加有味道。只要依照這一點小技巧，就會讓滷蛋變得更美味，所以做滷蛋時，別只懂得用滷汁泡，下次不妨多加一點啤酒試看看。（編輯：賴詠璿）

▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自《小楊聊美食》）
▲滷蛋製作方法並不難，但是想要做得好吃，還是需要一點小訣竅。（示意圖／翻攝自《小楊聊美食》）
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