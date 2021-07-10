他泡麵「神祕吃法」狂被嫌！畫面曝 老江湖秒懂：這內行
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》分享自煮泡麵，「神祕吃法」卻狂遭嫌像廚餘，不過卻有老江湖一看秒懂是內行吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 11:50:43
原PO在文中分享自己煮的一鍋泡麵，吃完之後滿意直呼「美味」。畫面中可見，他將泡麵混入稀飯，裡面還有少許海帶和青蔥，並稱「知道的打知道；不懂的請珍惜」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛困惑回應「我以為是ㄆㄨㄣ，看起來完全沒食慾」、「抱歉我剛第一眼以為蛆，第二眼想說這蛆怎麼這麼肥」、「廚餘」、「這個我真的不行，難道不能好好的對待泡麵嗎？」「看起來真的很不美味」。
對此，有一票內行網友一看秒懂「煮一鍋稀飯後，再把泡麵捏碎加進去，連同調味包一起，接著拌勻，很對味，這我一個朋友教我的，後來才知道這是監獄吃法」、「知道，湯汁多的話還可以沾吐司或者冷饅頭」、「很內行的吃法」、「少了五星上醬」、「蹦粥，兄弟人的早餐」、「真的很好吃」。（編輯：賴詠璿）