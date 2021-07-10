狂集麥當勞糖醋醬！他做出「1台菜」超驚喜：小孩也愛吃
連鎖速食店麥當勞時常推出新口味產品，不僅餐點美味，還有各種優惠吸引買氣；其中，麥克雞塊搭配的「糖醋醬」，更是不少饕客的最愛。對此，近日一名網友在臉書社團《廚藝公社》分享，他收集麥當勞的糖醋醬，並用糖醋醬做出一道台菜，畫面曝光立刻引發熱烈回響。
編輯中心/綜合報導
2021-07-10 15:31:59
原PO表示，他用4盒麥當勞的糖醋醬和1包番茄醬，另外準備1小罐鳳梨罐頭，和400克的腰內肉做成糖醋肉，並分享自己的「懶人料理食譜」。首先，將腰內肉切薄片後醃製、抓粉，再將肉片先炒起來備用。
接著取一個乾淨的炒鍋，準備水炒糖色，倒入米杯約3刻度的水，加入冰糖，中小火慢炒，炒到水分收乾，冰糖變成金黃色糖漿就可以倒入鳳梨及鳳梨水、糖醋醬和番茄醬，用中小火拌炒肉片，炒到收汁即可。原PO最後分享食後心得，笑稱「小孩很喜歡，個人接受度也高，基本上就是大家熟悉的味道」。
貼文一出，隨即引發網友按讚回響，紛紛回應「看到我都衝動地想吃一波了」、「看起來好好吃」、「太厲害了」；也有網友好奇提問「你為何有那麼多糖醋醬？」原PO回應「買炸雞塊送的，麥噹噹（麥當勞）也會賣」。（編輯：賴詠璿）