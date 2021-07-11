古早味布丁找無！男憶「剉冰店常用」 老饕嗨：童年必吃
炎炎夏日到來，不少人都會買碗冰冰涼涼的豆花或剉冰，在燥熱的天氣帶回家享用以此解悶。不過，就有一名網友表示，想找尋一款小時候才在剉冰店看到的小布丁，因而上網發文求助。對此，就有老饕一看回憶全湧出，大讚直呼「以前冰店都一定要加！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-11 19:00:11
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示「求問廣大的社友們，請問哪裡買得到這種剉冰店常用的小布丁？」他透露加購大概是一顆10塊的價位，看似十分像食品公司販售的。
問題一曝光，就引來不少網友覺得新奇，「好特別，第一次看過」、「第一次看過這個」、「第一次看過這個」；甚至有老饕大讚，「這個超好吃！古早味的～～」、「就是要這種的才叫布丁」、「好懷念喔」、「小時候吃的剉冰，一定會有的布丁」、「這種超好吃，可是都沒了」、「以前冰店都一定要加」、「我也超愛這種布丁..小時候媽媽有認識廠商才有機會吃到..長大就只有剉冰店有賣了...懷念啊」。
不過，也有內行人貼心分享門路，「這個通常很難買得到，除非跟認識的廠商叫，或食品行可能會有」、「我也超愛！！！北投市場有」、「以前在菜市場會看到有人賣，跟粉粿，涼圓一起賣」、「台南的市場都會有，古早味布丁，蛋味比較濃」、「彰化市、鹿港、和美、頂番婆周遭的剉冰店都有這種布丁，現在有加封膜比較衛生也漲價了」。（編輯：陳雅雲）