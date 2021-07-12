活28年才知「泡麵神吃法」！女實測爽翻 眾讚：一吃上癮
泡麵因為其便利又能填飽肚子的特性，不只常常被拿來當作宵夜，許多人忙碌時也拿來當正餐，但一般來說，泡麵就是用熱水沖泡約莫三分鐘後開吃，又或者煮滾水丟入一會兒就能開動，但近日就有女網友分享自己活了28年才知曉的「泡麵獨門吃法」，貼文引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 10:35:38
一名女網友在抖音（Tik Tok）貼出影片，只見她拿出一包統一肉燥麵，接著將裡面的粉包及油包取出，接著將裡頭的麵體壓碎，倒入油包及粉包後開始搖勻，打開之後就像是科學麵那樣，拿筷子夾起食用。獨特吃法也讓原PO表示「28年來第一次看到這種吃法！聽說是南部特有，真的是還不錯吃耶！」
貼文一出，網友紛紛回應「阿公阿嬤教我這樣吃的，真的很好吃」、「我住南部19年，就沒看過有人這樣吃＝＝」、「你們沒發現統一科學麵跟統一肉燥麵粉包相同嗎？」、「吃好久了喔，到現在還這樣吃」、「住高雄沒看過+1」、「這不是南部吃法吧，是老一輩的都知道才對」、「真的很好吃，有夠香」、「個人覺得比煮的還好吃哈哈」、「半夜肚子餓這樣吃最快，不過油包不要倒太多，只要提味就好」、「這樣吃真的一吃就上癮，到現在都這樣吃」。
另外，也有更內行網友表示「其實正確的吃法應該不是捏碎，應該是先將泡麵分成6~8塊，然後將油包跟粉打開放在旁邊，先沾油包再沾粉，這樣入口再配一瓶啤酒，真的很享受」、「應該是分成好幾塊喔，捏碎的話，那個油包會讓麵體整個黏在一起，口感沒那麼好」。（編輯：張嘉哲）
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