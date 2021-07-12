點麥當勞薯條見「神秘粉末」！男嗨：很香脆 員工解答了

速食連鎖品牌眾多，不少人提到連鎖品牌「麥當勞」，就會聯想到其熱銷商品「薯條」獨特的風味，其炸薯條清脆口感與馬鈴薯的獨特香氣，深受民眾喜愛。日前就有一名女網友貼出到麥當勞點去鹽薯條的畫面，上頭附著著數塊微小的褐色顆粒，並好奇發文提問「上面的粉是什麼？」，照片曝光後掀起眾人熱議，同時也釣出員工出面解釋真相。

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這名女網友日前在

社群論壇《Dcard》

上發文表示，自己很喜歡麥當勞的無鹽薯條，上個禮拜點過之後近日又嘴饞打算再叫一份來享用，不過當她收到餐點後卻發現薯條上出現了褐色的小碎屑，這就讓她相當好奇這既非梅粉或胡椒粉的顆粒究竟是什麼，因此拍下照片向網友求助「求店員支援，上面那個奇怪的粉是什麼？」。

▲原PO發現薯條上附著些許的褐色顆粒。（圖／翻攝自Dcard）

文章發出後掀起許多網友討論，其中就有不少留言猜測這是炸鍋內的油渣，「焦掉的渣渣？」、「油渣⋯⋯碳化物」、「香脆脆油渣渣！」、「最喜歡吃香脆脆油渣渣！」、「第一個反應跟留言『香脆脆油渣渣！』一模一樣」、「四倍油滋滋好料」、「油鍋底部的渣渣嗎？」。

討論串中也有麥當勞員工出面解釋，「麥胞路過，應該是太忙了沒辦法即時撈油渣，薯條的油渣超多」、「麥胞路過，每批薯條的成分都感覺有點不一樣。出來的渣渣也不一樣，這感覺是上一批的」，此外《NOWnews今日新聞》也訪問到在麥當勞就職有三年經驗的員工黃先生，他解釋炸鍋事實上每天都得進行過濾的動作減少雜質，且會定期更換炸鍋內的食用油品，在符合標準的情況下對油品把關。

▲麥當勞的薯條是不少消費者愛點的熱門品項。（示意圖／翻攝自pixabay）

根據衛福部規定，觀察油炸油品質達於下列任一狀況時，就得視為不可再使用之程度，應全部予以更新，包含：「顏色為深褐色︰當油炸油顏色過深，呈深褐色，表示品質已經下降」、「冒煙︰發煙點溫度低於170oC時，在油炸溫度下，油炸油冒煙」、「泡沫面積超過油炸鍋1/2以上︰油炸時，油炸油起泡，泡沫綿密且多，不易消退」、「酸價超過 2.0 mg KOH/g︰可用酸價試紙檢測油炸油品質，當酸價超過2.0 mg KOH/g」、「總極性化合物超過25％︰可用快速檢測器檢測油炸油品質」。（編輯：楊智傑）