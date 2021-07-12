友吃夜市牛排喊出「5分熟」！他秒愣一旁 內行秒懂理由
牛排有許多種料理方式，其特有的香氣迷人，還能依照客製化做出不同熟度口感，總是令饕客齒頰留香；其中，台式牛排高CP值深受不少民眾喜愛。不過，一名網友在PTT表示，日前和友人到夜市吃牛排，老闆詢問熟度，友人竟喊出「5分熟」，讓他當場愣在一旁，內行一聽秒懂背後理由。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 12:06:12
一名網友提問「夜市牛排為什麼都不會問你要幾分熟啊？」掀起討論，就有網友回應貼文提到「記得疫情之前，跟朋友去某夜市吃牛排，小發財車那種，遇到很有趣的現象」，當時點完餐點後，老闆還不忘詢問「牛肉要幾分熟？5分？7分？」結果更妙的是，友人還識趣的回答「5分就好！」他困惑地說「我在一旁傻眼貓貓，黑人問號」，笑稱「5分熟、7分熟、12分熟不重要，重點是儀式感讓牛排更美味」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有遇過啊，啊有差嗎？」「夜市牛排那種肉你敢吃不熟的嗎」、「因為夜市全熟，牛肉還是很嫩」、「只能吃全熟吧」、「有的會問耶」。
不過，有網友立刻指出，夜市牛排大多很薄，鐵板又非常高溫，通常肉一放上去就會熟透，「肉那麼薄放上去鐵板直接全熟」、「點七分鐵板加溫至全熟剛好」、「我上次點全熟，老闆直接送上一塊肉乾」、「這麼薄的肉還在幾分熟」。（編輯：賴詠璿）