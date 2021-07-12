影／不自律的女生如何過一天？她公開自己一日行程網笑爆
近期Youtube創作圈相當流行「紀錄一天」形式的Vlog，藉由完整的影像，加入後製配音，讓觀眾了解自己追隨的網紅平時是怎麼度過一天。Youtube頻道「居居厚」也跟上了這一波潮流，以「不自律」為主題拍攝，紀錄她這自己都看不下去的一天。
影像中心/綜合報導
2021-07-12 18:00:00
影片開始，雖然居居厚說的是早上起床，但是卻可以看見右上角的後製時間寫的是「3:00PM」，可見她從起床的時間就開始不自律，是下午才醒的夜貓派。而且在起床後，也不打算換件衣服，而是直接開始自己慵懶的一天。
從事Cover影片拍攝的她，在聲嘶力竭地唱了一個多小時後，迎來了「早餐時光」。雖然蕃茄起司蛋看似是早餐類的食品，但實際的進食時間卻已經是傍晚5點左右，而且吃完後，僅短暫的飯後娛樂，就直接倒頭睡到自然醒；這讓不少網友笑爆之餘，共鳴直呼：「這就是我的生活啊」。
影片最後，居居厚坦白自己也覺得這樣的生活並不可取，雖然因為疫情影響緣故，大家都待在家，但還是必須要注意生活規律，避免對身心造成負面影響。（文字編輯：沈傳恩）
▶ 感謝授權：居居厚
原始影片：https://youtu.be/7xpwCgYoXsw