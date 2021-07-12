哪種炒泡麵最對味？學生妹秀「半熟蛋+麵體美照」：超愛
泡麵已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點，而「炒泡麵」在某些人心中或許更勝出一般的泡麵，而近日就有網友在網路上秀出了自己最愛的炒泡麵，更分享了她煮後的完成品，直言「真的超級愛」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 15:05:29｜2021-07-12 15:14:21
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「韓國泡麵」的文章表示，「吃來吃去還是最愛火雞麵，而且一定要原味黑色包裝，醬給他全加下去，最後一個半熟蛋，真的吃不膩欸，連續兩天晚上都嗑，大家最愛的泡麵是什麼？」而從圖片中可以看到，一碗拌滿醬的泡麵配上半熟金黃的蛋，不禁讓人食慾全開，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。 網友們看完後也紛紛留言表示「加貢丸齁甲」、「這真的超爆好吃！」、「黑色火雞麵+1，而且醬要全加！辣死自己才爽」、「超愛火雞麵！！但每次都被辣的不要不要的」、「我也超愛，但吃完必烙賽，愛吃又愛烙」、「辣醬真的超爽！超讚的，現在又想吃了」、「這個不錯，可是超爆辣！」、「辣死了，但真的很好吃」。（編輯：王柏文）