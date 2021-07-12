女一端「這道菜」上桌！家人瞬間六親不認：冷漠又不聊天
受到疫情影響，為了避免外出增加染疫風險，多數民眾選擇在家烹飪打理三餐，家人一同享用菜餚的時間也多了不少。不過，就有一名人妻指出，本來家裡氣氛融洽、談笑風生，只要端上「一道料理」，全家人會瞬間六親不認，只會專心享用美食，完全不聊天，讓她搞笑直喊「好冷漠！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-12 22:00:34｜2021-07-12 22:01:10
原PO於臉書社團《家常菜》上發文，表示「這是一道影響感情的料理」，透露平日用餐時全家都會談天說地，然而當「魚頭」一端上桌，家人會瞬間六親不認，「專心撐魚頭，沒空聊天，好冷漠」。
貼文一曝光，就引來不少老饕大讚直呼，「樹子虱目魚頭！中南部人的最愛。」、「跟吃螃蟹道理一樣」、「妳的手藝真的不是蓋的，超級無敵好～」、「虱目魚是好東西，魚頭營養又好吃，還有魚腸也很棒喔！」、「這樣就沒空滑手機了，這招高招啊」、「我一個人可以吃10顆」、「適合嘮叨的長輩來家中用餐的殺手鐧」。
甚至有網友猜測家人瞬間安靜的原因，「的確要專心啊，被魚刺噎到會很厭世的」、「真是厲害，這道菜絕對不會出現在我家，因為兒子不敢吃、老公嫌麻煩....不然我自己也很喜歡吃魚頭」。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。