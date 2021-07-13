泡麵要先煮菜還是先煮麵？內行揭神煮法：懶人必學兩招
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近期受到疫情影響，不少民眾需要在家打理三餐後更加離不開泡麵。就有網友詢問大家，「泡麵會先煮菜還是先煮麵？」釣出許多內行人分享經驗。
編輯中心/綜合報導
2021-07-13 23:05:55
原PO在PTT發文表示，像韓式泡麵或是有調料包的泡麵等等，都會在建議調理方式的地方寫「起鍋前丟入青菜、肉、蛋」，讓原PO不禁疑惑指出到底正確順序為何，「要嘛麵條太爛，要嘛是菜沒入味」。不過若水先煮開後讓料跟調料包一起煮熟再丟麵，「湯又會被煮的稠稠糊糊的，滾太久感覺有點變質 」。
原PO最後請教大家，「最正宗好吃的泡麵到底怎麼煮才正確呢？求解。」問題掀起討論，而就有內行網友分享心得，「兩鍋湯，一個煮菜湯， 一個專門煮麵。好了以後把麵撈到菜湯」。該網友更分享進階版懶人煮法第1招，「後來我很懶，用深一點的盤子直接裝麵加水去微波，大約三分鐘之後麵條換面兩分鐘，然後再扔到菜湯裡面」。而究極懶人煮法第2招則是「最後無敵懶了，麵微波之後水倒掉直接拌醬吃乾麵」。
另外也有網友建議，「料->一部分青菜->蛋（先用菜墊底才不會沉到鍋底黏住）->麵->肉->其餘的青菜」、「肉可以先丟，葉菜類起鍋前下就能關火了」、「看食材，肉要先菜要後」、「看什麼菜欸，有的菜要比較久」、「看是哪國麵，台灣一定最後放，一下就爛掉」、「麵當然是最後煮才會有彈性」、「葉菜類最後煮耶」、「先煮料再煮麵，最後放菜」。（編輯：倪浩軒）