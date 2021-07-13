COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

泡麵要先煮菜還是先煮麵？內行揭神煮法：懶人必學兩招

▲有網友詢問大家「泡麵會先煮菜還是先煮麵？」釣出許多內行人分享經驗。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友詢問大家「泡麵會先煮菜還是先煮麵？」釣出許多內行人分享經驗。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-07-13 23:05:55

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐，且近期受到疫情影響，不少民眾需要在家打理三餐後更加離不開泡麵。就有網友詢問大家，「泡麵會先煮菜還是先煮麵？」釣出許多內行人分享經驗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在PTT發文表示，像韓式泡麵或是有調料包的泡麵等等，都會在建議調理方式的地方寫「起鍋前丟入青菜、肉、蛋」，讓原PO不禁疑惑指出到底正確順序為何，「要嘛麵條太爛，要嘛是菜沒入味」。不過若水先煮開後讓料跟調料包一起煮熟再丟麵，「湯又會被煮的稠稠糊糊的，滾太久感覺有點變質 」。

▲女網友好奇「如果全世界只剩一種泡麵你會選誰??」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友詢問大家「泡麵會先煮菜還是先煮麵？」釣出許多內行人分享經驗。（示意圖／取自pixabay）
原PO最後請教大家，「最正宗好吃的泡麵到底怎麼煮才正確呢？求解。」問題掀起討論，而就有內行網友分享心得，「兩鍋湯，一個煮菜湯， 一個專門煮麵。好了以後把麵撈到菜湯」。該網友更分享進階版懶人煮法第1招，「後來我很懶，用深一點的盤子直接裝麵加水去微波，大約三分鐘之後麵條換面兩分鐘，然後再扔到菜湯裡面」。而究極懶人煮法第2招則是「最後無敵懶了，麵微波之後水倒掉直接拌醬吃乾麵」。

另外也有網友建議，「料->一部分青菜->蛋（先用菜墊底才不會沉到鍋底黏住）->麵->肉->其餘的青菜」、「肉可以先丟，葉菜類起鍋前下就能關火了」、「看食材，肉要先菜要後」、「看什麼菜欸，有的菜要比較久」、「看是哪國麵，台灣一定最後放，一下就爛掉」、「麵當然是最後煮才會有彈性」、「葉菜類最後煮耶」、「先煮料再煮麵，最後放菜」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

微解封你想回公司上班嗎？

想，因工作休息都在家，感到焦慮
不想，居家工作優點多
45.16%54.84%
2021-07-12-2021-07-16

居家防疫這段時間，你的體重有變化嗎？

有，居家耍廢，體重失控
沒有，多了時間可以運動及選擇飲食
55.13%44.87%
2021-07-12-2021-07-15

針對部分防疫鬆綁場所，你會想去嗎?

會，個人防疫做好就不怕
不會，病毒是不挑人的
13.85%86.15%
2021-07-09-2021-07-13
7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

7/13微解封後，你的公司上班政策有何調整？

繼續作答
以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

以下哪些拖垮防疫行為讓你最無法忍受？

繼續作答
即時
推薦閱讀