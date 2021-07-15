房市／北中南好轉手房子條件竟有這些不同

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其次，郎美囡說，「建物型態」的差異，例如中南部蛋白區或蛋殼區，人口密度比較低的區域，買方仍偏好透天而非大樓、華廈。有趣的是，南部不少透天可能會蓋到4層樓，但礙於營造成本，室內並未加裝電梯，北部客可能就比較無法理解，因為「好像買了一棟公寓自己住」。
信義房屋文山建國店店長張智堯也觀察到，北部客喜愛「捷運宅」，但高雄本地買方的確對軌道運輸建設較無感，因為通勤仍習慣自行騎車或開車，可能要等日後捷運黃線真的完工通車，由於該路線所行經的區域都是高雄市人口較密集的住宅區，才有機會逐漸改變。
張智堯也發現，許多北部買方不排斥頂樓戶，認為可以免去樓上的噪音干擾，且高樓層景觀較好，但在高雄，頂樓戶通常比較不吃香，主要是南部天氣太熱，且南部買方觀念上，多數也較害怕住頂樓恐遇到滲漏水問題。
信義房屋文心中清店店長謝明哲則舉例，以多數縣市來看，只要是火車站周邊，無論店面或住宅，其保值性甚至增值性通常不會太差，唯獨台中不同，主要是中區發展比較早，現在市容已趨老舊，店面及住宅的詢問度都偏低。另一方面，台中的「醫療宅」還算有市場且保值度高，例如中國醫或中山醫周邊的商圈，由於機能好、交通便利，買方接受度通常高，並不受傳統觀念醫院是嫌惡設施的影響。