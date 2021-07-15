讚洋蔥是懶人料理之王！他曝「3優點」　網加碼私藏煮法

「洋蔥」營養又健康，不僅可以拿來清炒，也能拿來當配菜提味，可生吃也可煮熟後再食用，料理方式非常多元。而近日有網友就點出洋蔥的「3優點」，並大讚它是「懶人料理之王」，讓不少網友看後全贊同，更加碼曝光自己的「私藏煮法」。

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原PO在PTT八卦板以「

有沒有洋蔥是懶人料理之王的八卦？

」為題發文，他表示，

洋蔥皮既好剝、剝下來的皮又少，且直接切對半放進電鍋裡蒸，再淋一點醬油就可以吃了

，這讓他不禁直呼「我實在是想不到有什麼比洋蔥更好料理的食物了，而且嫌清醬油放進去不夠好吃，只要灑一點點糖就會很像在吃壽喜燒了」。

原PO也提到，有很多青菜都需要削皮，他認為，削皮超麻煩垃圾又多，有些菜則是無法不切，不切根本沒辦法煮，但洋蔥就不一樣了，「只要對半切、蒸一下下就軟爛了又好吃。」

▲洋蔥營養又健康，不僅可以拿來清炒，也能拿來當配菜提味，可生吃也可煮熟後再食用，料理方式非常多元。（圖／取自Unsplash）

而此文曝光，立刻引發不少網友共鳴，紛紛留言「還可以生吃，簡直不能太爽」、「+炒蛋+肉絲，真的超簡單」、「炒的、煮湯、煮麵、煮鍋、滷洋蔥通通來，家裡外國洋蔥常備 ，台灣洋蔥有貨就吃」、「真的是，而且還很能擺」、「生吃就好好吃」、「法式三寶：洋蔥、芹菜、紅蘿蔔」。

另也釣出料理達人分享私藏烹飪法，

「可以炒鮪魚罐頭，之前自己做蛋餅就是蛋餅皮+蔥蛋+鮪魚罐炒洋蔥，爆吃3張」、「洋蔥碎+沙拉醬+鮪魚罐頭、黑胡椒，絕配！」「推薦一個涼拌的，洋蔥逆紋切絲泡水拿去冰箱冰鎮幾個小時，辣味會幾乎消失只剩甜味，看要拌什麼醬油還是鮪魚，我都涼拌鱈魚肝很好吃！」

（編輯：許苡晴）