包啥都超美味！婆媽揭「最百搭蔬菜」讚：配鹹酥雞也不膩

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，除了好好防疫，保護自己以外，也愈來愈多人開始自「煮」模式；對此，就有一名女網友發文，表示自己種的「綠紫蘇」不知除了拿來包生魚片和白飯以外，還有沒有其他料理方式，貼文一出，婆媽們就直呼「燒肉、鹹酥雞、滷味都行」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己去年買了一盆綠紫蘇，結果才沒多久就枯萎了，她便將盆栽搬到陽台，「沒想到今年又活了，而且長得出乎意料的好」，可是原PO只知道綠紫蘇能拿來包生魚片和白飯，不知道還能怎麼料理，因此，為了不浪費綠紫蘇，她便詢問「還有沒有其他推薦的料理方式呢」？





▲女網友PO出自己種的綠紫蘇。（圖／翻攝自《廚藝公社》）

其中，最多網友推薦可以拿來「包五花肉」，「可以包韓式泡菜跟烤肉」、「我也是自種，我最常拿來包五花肉」、「包韓國烤肉，很好吃」、「生菜葉、紫蘇葉、水梨片、韓國泡菜、蒜片、韓國辣醬、烤肉片，依序捲起來，二口吃下去。」、「韓式吃法，可包烤肉吃，可包在紫菜飯捲裡」。



