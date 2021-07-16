包啥都超美味！婆媽揭「最百搭蔬菜」讚：配鹹酥雞也不膩
編輯中心/綜合報導
2021-07-16 17:59:14
受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，除了好好防疫，保護自己以外，也愈來愈多人開始自「煮」模式；對此，就有一名女網友發文，表示自己種的「綠紫蘇」不知除了拿來包生魚片和白飯以外，還有沒有其他料理方式，貼文一出，婆媽們就直呼「燒肉、鹹酥雞、滷味都行」。
該名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文，表示自己去年買了一盆綠紫蘇，結果才沒多久就枯萎了，她便將盆栽搬到陽台，「沒想到今年又活了，而且長得出乎意料的好」，可是原PO只知道綠紫蘇能拿來包生魚片和白飯，不知道還能怎麼料理，因此，為了不浪費綠紫蘇，她便詢問「還有沒有其他推薦的料理方式呢」？貼文一出，掀起熱議，「包啥都好吃，燒肉、鹹酥雞、滷味，全都能嘗試」、「推薦包鹹酥雞！保證吃掉一整包都不膩啊」、「煎蛋，炒蛤蜊」、「山藥意麵+紫蘇切絲+酸梅醬」、「還可以炒紫蘇鴨肉」、「包海膽下去炸！超讚！」、「泡澡，泡茶，生菜沙拉，醃東西」、「包蝦漿或花枝漿用薄麵糊下去炸」、「炒田螺，超好吃的」、「炒筍子加紫蘇超好吃」。
其中，最多網友推薦可以拿來「包五花肉」，「可以包韓式泡菜跟烤肉」、「我也是自種，我最常拿來包五花肉」、「包韓國烤肉，很好吃」、「生菜葉、紫蘇葉、水梨片、韓國泡菜、蒜片、韓國辣醬、烤肉片，依序捲起來，二口吃下去。」、「韓式吃法，可包烤肉吃，可包在紫菜飯捲裡」。另外，還有一名內行網友表示，「1、大陸那邊炒肉絲、蛋OR他們中秋節賞月必吃紫蘇炒田螺（醬油酒蔥蒜辣椒爆炒）。2、韓式吃法，包五花肉。3、日式吃法，紫蘇切絲加麻油、小魚干拌飯，捏成日式飯糰。4、茶泡飯，米飯鯛魚片鋪上，放綠芥末撒上青紫蘇絲、海苔絲，煮開的熱茶淋上。5、白飯淋點油膏芝麻油，煎一個荷包蛋跟菇放飯上，切點紫蘇絲，海苔絲做成日式蓋飯，很好吃」。（編輯：郭佩蓉）