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雞湯怎麼燉煮才不油膩？婆媽抖「不敗神招」：清淡又爽口

▲有一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」，貼文一出，婆媽們也分享「不敗神招」直呼「超好用」。（示意圖／取自pixabay）
▲有一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」，貼文一出，婆媽們也分享「不敗神招」直呼「超好用」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-17 18:09:41

燉煮雞湯不僅程序繁瑣，費時又費力，因此不少婆媽都希望辛苦煮出的雞湯，喝起來能美味清爽不油膩；對此，就有一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」，貼文一出，婆媽們也分享「不敗神招」直呼「超好用」。

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該名女網友近日在臉書社團《愛做菜》發文，表示因為她不知道雞湯要怎麼燉煮，才能煮得不那麼油膩，因此發問「雞湯怎麼煮才能不那麼油，喝起來比較清淡一些呢」？

▲一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
貼文一出，不少網友紛紛分享自己的妙招，「我的作法：剪掉較厚的皮、油，放冰箱把上層的油撈掉」、「把部份皮剪掉，川燙過一次，用冷水沖洗過一次，就不會油啦」、「煮完在湯勺裡放冰塊，在雞湯表面划過，湯勺下面就會有凝固的油脂就可以去油了」、「雞肉可以先川燙在下去煮就不會那麼油了」、「油水分離勺」、「去皮，先川燙後再煮湯，湯中我會放洋蔥、菇類、紅蘿蔔、柚子，煮起來會非常清甜」。

其中，也有婆媽分享「不敗神招」，只要將雞湯煮好以後放冰箱，就會很好撈油，「雞湯煮好要隔天吃，煮好冰過黃油浮上，冰過浮油很容易撈，拿來炒菜當高湯用，雞湯隔天再來調味，這招是真的很好用」、「放冰箱濾油」、「煮完後放冰箱，冰完油脂會浮在上面，將它撈起再煮就很清淡爽口了」。（編輯：郭佩蓉）

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