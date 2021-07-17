雞湯怎麼燉煮才不油膩？婆媽抖「不敗神招」：清淡又爽口

燉煮雞湯不僅程序繁瑣，費時又費力，因此不少婆媽都希望辛苦煮出的雞湯，喝起來能美味清爽不油膩；對此，就有一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」，貼文一出，婆媽們也分享「不敗神招」直呼「超好用」。





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該名女網友近日在臉書社團《愛做菜》發文，表示因為她不知道雞湯要怎麼燉煮，才能煮得不那麼油膩，因此發問「雞湯怎麼煮才能不那麼油，喝起來比較清淡一些呢」？





▲一名女網友好奇「雞湯怎麼煮才不油膩」。（示意圖／翻攝自Pixabay）

其中，也有婆媽分享「不敗神招」，只要將雞湯煮好以後放冰箱，就會很好撈油，「雞湯煮好要隔天吃，煮好冰過黃油浮上，冰過浮油很容易撈，拿來炒菜當高湯用，雞湯隔天再來調味，這招是真的很好用」、「放冰箱濾油」、「煮完後放冰箱，冰完油脂會浮在上面，將它撈起再煮就很清淡爽口了」。（編輯：郭佩蓉）



