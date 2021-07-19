吃到飽蝦子怎煮最好吃？老饕揭「關鍵撇步」：肉質才不老

「吃到飽」菜色豐富，選擇相當多元，深受不少老饕喜愛。而一般來說，台灣人去吃buffet時，除了瘋狂吃肉外，最喜歡拿的就是高價海鮮了，畢竟很多人都認為，這樣吃才會回本。然而，有網友就在PTT請益大家「吃到飽蝦子都怎麼煮？」釣出老饕揭密「關鍵撇步」，這樣煮肉質才不會太老。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT EatToDie板

中表示，自己每次去吃到飽都會狠狠點蝦子來吃，有一次吃到拉肚子嚇到，就只能改煮久一點，蝦肉保證有熟但比較老，蛋她希望能有熟又兼具口感，並發文詢問大家「煮蝦有沒有訣竅？大家會先剝再煮、先煮再剝，還是煮完剝好再下去燙？」

▲有網友在PTT請益大家「吃到飽蝦子都怎麼煮？」釣出老饕揭密「關鍵撇步」，這樣煮肉質才不會太老。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，隨即引發熱論，網友紛紛留言「先剝殼去頭去泥腸再煮，否則整鍋變得紅紅的很噁」、「天使紅蝦要煮比較久，我都是先煮在剝」、「把蝦子倒掛在鍋子邊緣，先煮頭，因為頭要煮久一點才會熟，這樣肉也不會太老」、「腸泥一定要去掉，不然很噁心」、「先撥再煮...」「一口氣剝完大量再煮啊！洗一次手就好，只要蝦新鮮很好剝腸泥也好挑，大概是2-3或3-4節中間往後拉，就像脫衣服一樣，跟櫃台要牙籤挑腸泥」、「我的煮法是掛鍋邊緣先煮頭再煮身，如果有時間或有空就先挑腸泥」。

另也引來行家傳授烹飪訣竅，直指「

先燙到變紅馬上拿起來降溫去殼，指甲在蝦背上畫一刀去腸，再回鍋『涮』到熟，會比去殼下鍋好吃，不喜歡湯的蝦味太重也可以參考，因為這樣煮頭的內容物比較不會進去，還可以避免剝蝦殼時手污染。

」（編輯：許苡晴）