蛤蜊煮熟驚見「這玩意」！她秒傻眼：是哪招？　網全感嘆

蛤蜊除了煮湯、炒著吃之外，也可以加入火鍋內增添湯底鮮味，不少喜歡吃海鮮的人，都對蛤蜊愛不釋手！而許多人在吃蛤蜊時都會幻想看見珍珠，但其實這種事根本不可能發生。昨（18）晚就有一名女網友在臉書社團透露，自己日前買蛤蜊來煮，怎料，蛤蜊煮熟後卻驚見其中一顆暗藏「這玩意」，讓她瞬間傻眼，不禁直呼「是哪招？」而其他網友見狀後則超感嘆。

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原PO在臉書社團「爆怨2公社」中貼出一張照片並表示，自己心血來潮來煮蛤蜊吃，沒想到竟在其中一顆打開的蛤蜊內發現「1顆銀白色螺絲」，這讓她當下既無言又震驚，忍不住直說「哇勒！不吐珍珠就算了！吐螺絲是哪招？」

▲一名女網友表示，自己心血來潮來煮蛤蜊吃，沒想到竟在其中一顆打開的蛤蜊內驚見「1顆銀白色螺絲」，讓她當下超傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）

而畫面曝光後，許多網友紛紛嘆道「人類造成海洋污染，已經污染成這樣了」、「都沒人意識到環境汙染的問題嗎！？」「快去淨攤」、「沒給你吐塑膠袋已經是不錯了」、「人類要反省跟檢討！海洋生物都吃了什麼...」

不過，也有不少鄉民質疑「這是鍋蓋螺絲啊？」「就鍋蓋螺絲，想啥呢？」「鍋蓋內的螺絲掉了啦！」「你檢查一下你的鍋，搞不好是鍋的螺絲掉了」、「請先檢查你家的鍋，不要冤枉了人家蛤蜊！」對此，原PO則回應「我家鍋蓋完好無缺喔！」