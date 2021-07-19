行政院再發振興券搶救餐飲業？侯友宜表態了

疫情衝擊台灣的內需市場，行政院將再度發放振興券搶救受創嚴重的餐飲業；對此，新北市長侯友宜今（19）日認為，只要有助受到傷害的行業及早回復生氣，「我都樂見其成。」
記者陳志仁／新北報導
2021-07-19 12:26:50
侯友宜表示，在防疫這段時間，餐飲業因警戒三級受到嚴重的衝擊，可說是百業蕭條，在這種狀況下，如何及早讓餐飲業或受到傷害的其他行業，能夠快速的經濟復甦，至為重要；因此，不管是振興券或其他的方式，只要有助於這些受到傷害的行業及早回復生氣，讓台灣的經濟再度的往前走，他都樂見其成。
至於解封後，新北市的社區篩檢站是否會持續運作？侯友宜回應，社區篩檢站是阻斷隱形傳播鏈，最有效控制疫情的方式，相信在雙北的社區裡面，還有零星的隱形傳播鏈；尤其疫情最嚴峻的時刻，社區篩檢站扮演起非常重要的關鍵角色，現階段都不會撤除社區篩檢站，讓社區篩檢站作為最前端的監控指標。
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