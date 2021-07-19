COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

行政院再發振興券搶救餐飲業？侯友宜表態了

▲新北市長侯友宜今（19）日認為，只要有助受到傷害的行業及早回復生氣，「我都樂見其成。」（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（19）日認為，只要有助受到傷害的行業及早回復生氣，「我都樂見其成。」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-19 12:26:50

疫情衝擊台灣的內需市場，行政院將再度發放振興券搶救受創嚴重的餐飲業；對此，新北市長侯友宜今（19）日認為，只要有助受到傷害的行業及早回復生氣，「我都樂見其成。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，在防疫這段時間，餐飲業因警戒三級受到嚴重的衝擊，可說是百業蕭條，在這種狀況下，如何及早讓餐飲業或受到傷害的其他行業，能夠快速的經濟復甦，至為重要；因此，不管是振興券或其他的方式，只要有助於這些受到傷害的行業及早回復生氣，讓台灣的經濟再度的往前走，他都樂見其成。

至於解封後，新北市的社區篩檢站是否會持續運作？侯友宜回應，社區篩檢站是阻斷隱形傳播鏈，最有效控制疫情的方式，相信在雙北的社區裡面，還有零星的隱形傳播鏈；尤其疫情最嚴峻的時刻，社區篩檢站扮演起非常重要的關鍵角色，現階段都不會撤除社區篩檢站，讓社區篩檢站作為最前端的監控指標。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

PK迎微解封首周末，你有出門嗎?

有，終於可以正大光明出門透透氣
沒有，繼續居家耍廢
4.76%95.24%
2021-07-19-2021-07-21

「清林散昶」，您覺得罷免林昶佐會成功嗎？

會成功
不會成功
76.56%23.44%
2021-07-18-2021-07-21

首見本土確診個位數，7月26日有機會降級，你有信心嗎?

有信心
沒有信心
50.67%49.33%
2021-07-17-2021-07-20

北市疫調慢半拍，確診者足跡隔了兩天才公佈，對此，你覺得市府公布足跡是否要更迅速？

83.55%16.45%
2021-07-18-2021-07-20
疫情過後，你最想做什麼？

疫情過後，你最想做什麼？

繼續作答
疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

疫情期間特別手滑，以下有哪些商品你也跟著大爆買一波了呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀