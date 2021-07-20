在家煮生炒花枝總少一味？內行曝「2靈魂秘方」：太重要
台灣素有「美食王國」之稱，各地都有不少美味小吃，再加上夜市文化盛行，「生炒花枝」更是知名度最高的夜市特色菜。就有網友在家嘗試還原這道料理，卻怎麼做都會有少一味的感覺，決定上網尋求解答，也順利獲得內行人分享「靈魂秘方」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 17:57:44
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到「為什麽在家做的生炒花枝羹和夜市的味道不一樣？是少了什麽調味料嗎？我看有些影片會加醬油，但夜市的好像沒有醬油，就沒加了，炒好味道還是差夜市一點。沒有人可以分享秘訣？」
貼文立刻有內行人點名2種關鍵用料，「柴魚高湯 ，生炒花枝的靈魂」、「柴魚不能少」、「要用五印醋，白醋烏醋都不對味」、「除了柴魚高湯，好的白胡椒也很重要，各項辛香料煸炒也要到位」、「柴魚高湯、五印醋，兩大關鍵用料」、「少了柴魚片的汁湯。這一味很重要」、「五印醋最適合加在羹類」。
但也有部分網友認為重點在料理手法，「少快速爐的鍋氣，火候不一樣啊」、「生意攤都是快速爐火所以會有大火快炒的味道」、「隨隨便便就炒得像夜市賣的，那師傅還能混嗎？炒出自我也很好啊」、「我覺得鍋氣的問題...家裡一般的爐火真的不太夠」。（編輯：潘毅）