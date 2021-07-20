36種速食常溫下放2年！營養師曝「開箱結果」：你還愛嗎
現代生活繁忙，隨處可見的速食餐廳也成為不少人的首選。不過日前英國就有位營養師做了一項「速食保鮮期」的實驗，她把多達36種高熱量的速食放置在常溫中2年，沒想到近期開箱結局曝光，立刻引發百萬網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-07-20 23:49:35
英國網友「@elifgkandemir」日前在TikTok分享影片，她提到自己身為營養師的母親為了找出現代人過於肥胖的主因，便決定購買多達36種速食，放置在常溫的塑膠盒中，持續觀察這些食物的變化。
沒想到時間過了2年之久，不管是漢堡、披薩、雞塊，甚至是甜甜圈，沒有一項出現腐敗、異味等問題，外型就跟剛製作出來時一樣。實驗結果曝光也讓這位營養師媽媽語重心長地向大眾喊話：「你們還會愛吃漢堡嗎？」
完整影片也在網路上掀起討論風潮，不少網友也紛紛回應「想遠離這些加工食品，不然會讓身體累積許多負擔」、「原來這就是我平常愛的東西」、「過去就有類似的實驗出現，但又目睹一次還是很震撼」。
其實過去就曾有不少相似的實驗出現，國際速食龍頭品牌麥當勞更曾在2013年時作出解釋：「在乾燥的環境中確實可能不致漢堡發霉，因缺乏足夠水分讓食物中的細菌滋長」；另外澳洲營養學家（Tim Crowe）也曾說「高鹽分再加上低濕度環境，確實能讓漢堡長時間不易變質」。（編輯：潘毅）