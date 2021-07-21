採買一週食材千元有找！男曝「壓價秘訣」 網嗨：可嫁了
近期受到疫情影響，許多民眾減少出門移動，在自家打理三餐，不少人笑稱自己廚藝突飛猛進。而對家中主廚來說，採買食材也是一門非常重要的專業技術，就有位男網友分享個人剛採買回來的豐盛食材，足夠吃一禮拜的份量只花了870元，精打細算程度讓大家十分佩服，更有網友直呼「可以嫁了！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-21 11:20:48
該位男網友在臉書社團《家常菜》發文，笑稱「後車廂打開，這堆菜有牛有豬還有一大堆。總共870元，1000元有找吃一週。」隨後原PO更分享食材品項細目，「牛肉100／豬肉100／排骨50／虱目魚肚70／香腸107／甜豆50／地瓜32／蘿蔔35／青紅椒30／蔥20／小白菜30／莧菜20／絲瓜30／九層塔3／豬血加酸菜25／馬鈴薯20／辣椒5／箭筍60／牛奶貝10」。
至於聰明買菜的秘訣，原PO也透露是「兩個市場分開買」，「有在買菜的都知道有些市場不同品項會便宜很多，我海鮮、肉還有菜，習慣在兩個市場分開買，剛好兩個市場都在我家附近。」文末標註趣味關鍵字，「你說34歲男生這樣是不是很會買菜」，更附上得意一笑的表情符號。
大為讚嘆的網友們紛紛在底下留言留言回覆說，「可以嫁了」、「很會捏」、「好便宜」、「我大概買一半就快一千了...你是帶槍去買吧」、「蠻會精打細算的」、「有些男人比女人會殺價！我看過」。而有不少網友直呼不可能這麼便宜，對此原PO也在留言中補充解釋，「你是不是住在不可能的城市？批發市場絕對可以」。（編輯：倪浩軒）