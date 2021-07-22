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青菜湯怎煮才讚？內行曝「加這2樣」超好喝：鮮甜又清爽

▲有網友在PTT詢問大家「青菜湯怎麼煮會更好吃？」釣出內行分享撇步，即加入「蘿蔔」與「冬瓜」，不僅口感立馬變鮮甜，喝起來也很清爽。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友在PTT詢問大家「青菜湯怎麼煮會更好吃？」釣出內行分享撇步，即加入「蘿蔔」與「冬瓜」，不僅口感立馬變鮮甜，喝起來也很清爽。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-22 10:49:23

許多人在家都會自製「青菜湯」，不過，青菜湯看似簡單，但要煮得好喝其實不容易！一名網友就在PTT詢問大家「青菜湯怎麼煮會更好吃？」釣出內行分享撇步，那就是加入「2蔬菜」，不僅口感立馬變鮮甜，喝起來也相當清爽，很適合夏天。

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原PO在PTT cookclub 板中以「煮湯加什麼菜好？」為題發文，他表示，自己是烹飪新手，打算買湯塊煮麵或蔬菜湯吃，「不知道大家有沒有推薦加什麼菜進去呢？空心菜是不是用炒的比較好？ 我買過的菜，目前為止小白菜最好吃。花椰菜我怕苦，是因為身體健康現在開始煮蔬菜湯吃。青江菜能接受，但是不知道怎麼煮會更好吃？自己熬跟用豚骨湯塊煮味道差很多嗎？」

▲一名網友在PTT詢問大家「青菜湯怎麼煮會更好吃？」釣出內行分享撇步。（圖／翻攝自PTT）
▲一名網友在PTT詢問大家「青菜湯怎麼煮會更好吃？」釣出內行分享撇步。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，隨即掀起熱論，大家紛紛回應「玉米或一些肉類都能讓湯味變好」、「高麗菜絲不錯，快熟，我媽簡單弄個湯的話會丟」、「石蓮花的口感很像青江菜，厚厚的微酸也很特別...但不好搭」、「玉米、菇類都不錯」、「孩子，拍顆蒜、切片薑、一根蔥，湯就可以很香了，別靠湯塊」、「我還滿喜歡空心菜湯，加點薑跟小魚乾」、「不建議放地瓜葉，上次加在泡麵裡整個都土味，毀了一碗麵。」

另也釣出行家分享神級煮法，直指「青江菜不論是煮湯還是用炒的都好吃，湯要香可以加薑或蔥，或是蘿蔔冬瓜其他青菜都會很甜，有肉或丸子也可以加下去，這樣喝起來鮮甜又很清爽。」（編輯：許苡晴）

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