豬肝變質「詭異玄武岩」！她湊近一看嚇壞 行家抖出原因
豬肝富含鐵質、維生素A、卵磷脂等營養素，獨特口感深獲老饕喜愛，但也有些民眾接受不了內臟的味道。而就有位女網友指出，傍晚從市場買回豬肝後放在冰箱冷藏，結果隔天拿出來想要料理時，卻赫然發現豬肝變輕又變色，讓她嚇壞詢問「這是一個晚上在冰箱就壞了嗎？」引來許多行家揭開豬肝變質原因。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 15:05:48
原PO於臉書社團《家常菜》上貼出一張照片，只見砧板上的豬肝無論是顏色或質地，都和一般印象中的豬肝差異不小，難怪原PO吃驚。原PO透露昨天傍晚5點多在黃昏市場買回豬肝，打算隔天再煮。可是今天一從冰箱拿出來就發現豬肝「變的好輕，顏色好怪」，讓她直呼被嚇到，詢問大家「這是一個晚上在冰箱就壞了嗎？」
問題一出引發熱議，網友紛紛在底下歪樓留言回覆說，「我以為你在開石頭看裡面有沒有玉，哈哈哈哈根本石頭」、「我以為是玄武岩」、「跟我堂哥肝硬化的照片好像」、「乍看以為是剖玉石的廣告」、「肝硬化了」、「這頭豬生前應該常熬夜，加上又是個老菸槍，所以現在肝才會這樣」、「這是頂級的壽山石吧」、「還以為是蛋糕勒」。
更有內行網友指出，「變黑是氧化，變輕是水分流失。組織呈現氣泡狀是微生物作用的結果。農產品最好買冷藏的；不然就像前面的留言說的，買早市的肉，因為豬都是半夜屠宰的。如果買黃昏市場的肉，屠宰後已經十幾個小時，又沒有冷藏，新鮮度當然不好」、「第一你回家一定沒有放冷凍，第二天氣炎熱豬肝含血量高容易變質，第三你回家一定是隨手扔冷藏溫度不夠或整個過程中溫度過高，隔天才料理變質很正常！因為它是內臟」。
據了解，豬肝雖然富含營養，但膽固醇與普林的含量也高，民眾食用時需注意適量攝取。（編輯：倪浩軒）