叫超商外送203元！他只見「1瓶牛奶」氣炸 過來人解答了
近年來美食外送平台崛起，民眾只要待在家中動動手指，就有外送員將餐點送到家門口。今（22）日就有網友抱怨，他早上用外送點了超商三樣餐點，加運費總共花了203元，沒想到最後拿到的只有牛奶，讓他氣得直呼「真的有夠雷」，貼文也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-22 16:40:47
原PO在《爆怨2公社》表示，因為清晨有很多店家沒開，於是他就用外送平台點了超商的商品，分別是蒲燒鰻飯糰、雞肉炒飯還有可可牛奶。怎料，他收到餐點時，卻覺得袋子重量特別輕，打開來一看，裡面竟只有一瓶可可牛奶，而收據上的兩樣主食都被打了叉叉，「東西沒有不用告知嗎？是在哈囉？」
原PO指出，自己等了一個小時只收到一瓶飲料，而且加運費要價203元，更氣憤的是，還沒辦法刷退，客服也完全沒有回應，讓他忍不住怒罵「是在哈囉？沒有事先通知，也沒辦法刷退，一瓶飲料加運費收了我203元，真是貴的可可牛奶！」
貼文曝光後，有許多過來人解釋，因為原PO點的是超商，常會有品項完售的狀況，所以餐點有缺都可以退錢，「基本上應該是會刷退，因為品項不足的事情其實蠻常發生的」、「我遇過，這個就是商品售完了，商品沒有的話，會刷退，大概三天左右」、「金額的部份後續應該會退費」、「它其實會刷退，只是可能你收到的當下會非常不爽」。（編輯：許智超）