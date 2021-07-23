氣炸鍋究竟在夯啥？過來人吐「2關鍵」沒敵人：真的好用
近年來「氣炸鍋」料理食材十分流行，相較油炸過後的食物，油脂減少許多，操作起來更是簡單迅速，深受不少主婦喜愛。對此，一名網友在PTT八卦版提到，現在好像很多家裡都會買一台氣炸鍋用，他不禁好奇「氣炸鍋的真諦是什麼？」貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-23 08:04:57｜2021-07-23 08:05:02
原PO表示，氣炸鍋用空氣替代原本熱油加熱，讓食物變熟，食材無需滾油也能達到近似油炸的效果，是對流恆溫烤箱的縮小版，並稱「現在好像很多家裡都會買一台放，但是市面上廠牌這麼多，究竟氣炸鍋的真締是什麼？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「氣炸鍋好用，烤牛排，配合溫度針」、「鹽酥雞沒吃完放冰箱，隔天丟進去氣炸完，口感就復活了」、「吹風機電鍋版」、「還不錯吧，還可以做一些點心之類的」。
對此，內行網友認為，氣炸鍋好用的2理由，包括擁有類似微波的效果，以及介在烤箱和炸鍋之間，大讚「一鍋抵三鍋」、「油炸的效果？比較像微波的效果」、「介在烤箱和炸鍋之間，旋風烤箱pro max」、「氣炸鍋真的好用」；不過，也有網友表示「炸兩次之後懶得用，變得超占空間」、「只適合炸薯條」。（編輯：賴詠璿）