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煎餃子水怎麼加？大師曝1招秒見「冰花」：一堆人都做錯

▲做「冰花煎餃」掌握小撇步，冰花就能金黃又酥脆。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲做「冰花煎餃」掌握小撇步，冰花就能金黃又酥脆。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-23 10:42:56

餃子不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，深受不少民眾喜愛，而除了一般常見的水煮、清蒸，還能做成金黃酥脆的煎餃。日前，以美食、料理聞名的搜狐號《吃與生活》表示，不同的做法製作出來的煎餃，味道和口感都大不相同，其中「冰花煎餃」吃起來又香又脆，且底部還有一層好看的冰花，令人看得食慾大增，同時分享製作冰花煎餃小撇步，只要用對「水」，冰花就能金黃酥脆。

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首先，把自己製作的餃子或者在外面買的冷凍餃子拿出來備用，在平底鍋裡面倒入適量的食用油，熱鍋後把餃子放到鍋中，大約煎至底部微黃，再準備一個小碗，加入適量的清水和澱粉，用筷子將其攪拌均勻，做出一碗澱粉水。

▲做「冰花煎餃」掌握小撇步，冰花就能金黃又酥脆。（示意圖／翻攝自搜狐號《吃與生活》）
▲做「冰花煎餃」掌握小撇步，冰花就能金黃又酥脆。（示意圖／翻攝自搜狐號《吃與生活》）
接著把調製好的澱粉水倒入鍋中，蓋上鍋蓋，用蒸氣把餃子燜熟，大概燜2分鐘左右掀開鍋蓋，這時鍋中就會出現一層網格狀的冰花，看起來非常可口，吃到嘴裡也是又香又脆。

以上就是冰花煎餃的做法，《吃與生活》也提到，有專業的師傅透露，想要讓餃子煎出冰花，最好是用「澱粉水」，這一步非常關鍵，因為很多人都做錯。這樣煎出來的冰花又焦又脆，好看又美味，喜歡吃煎餃的朋友不妨在家試一試，做法超級簡單，再也不用花錢到外面吃了。（編輯：賴詠璿）

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