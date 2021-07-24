「手指餅乾」嚇壞小孩！詳細做法曝　網：求心理陰影面積

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不過原PO的「手指餅乾」確實擁有高度擬真度，視覺效果十分驚人。而原PO也在臉書社團《廚藝公社》發文公開了食譜做法，材料包括低筋麵粉50g、細砂糖10g、無鹽奶油15g（室溫軟化）、鮮奶20g，並準備紅麴粉少許調色用，以及另外備好蛋黃5g、鮮奶20g做為塗刷材料。
詳細步驟如下：
1.全部材料混合，用按壓的方式均勻成團。
2.取一約10元大小麵團，加入少少少少的紅麴粉一樣按壓均勻，此超淺粉紅麵團是手指指甲部份，備用。
3.其餘麵團均分成4-5份，捏出4、5隻手指。
4.先用牙線棒在手指上壓出指甲位置，定位完成。
5.再用淺粉色麵團捏出指甲片造型，貼上剛剛定位好的指甲位置。
6.用牙線棒劃出手指上的紋路。
7.烤箱160度預熱。
8.在「指甲部位」刷上塗刷材料，這樣烤出來才會亮亮的。
9.用160度烘烤20分鐘，再改用150度烘烤15分鐘，完成後悶5分鐘再取出。
10.手指根部乾掉的血跡，用紅麴粉拌開水，接著塗抹在手指根部。
內行手法讓網友驚嘆不已，紛紛留言回覆說「可以不要這麼專業嗎」、「我若是你兒，只怕從小都被你的恐怖食物訓練到膽大包天了吧」、「求心理陰影面積，如果我小時候我會被嚇哭」、「這品牌是叫虎姑婆嗎」、「嚇到吃手手」、「我可能會沒勇氣吃，實在太像了」。（編輯：倪浩軒）