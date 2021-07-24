COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

「手指餅乾」嚇壞小孩！詳細做法曝　網：求心理陰影面積

▲一位女網友精心製作出「手指餅乾」，讓大家全嚇壞，引發熱議。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
▲一位女網友精心製作出「手指餅乾」，讓大家全嚇壞，引發熱議。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-07-24 16:17:52

許多民眾會在家自己下廚做一些手工餅乾、甜湯等點心，不僅可以大飽口福，一步步把食材原料變為成品的過程也充滿成就感。就有位媽媽分享了她特製的「手指餅乾」，笑稱過於逼真的視覺效果把兒子都嚇壞，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該位女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，笑稱自己烤了4隻很好吃的「手指餅乾」給兒子吃，但兒子「看了一下說好噁心」，只敢咬一口，然後直呼「血的味道好苦」，最後更點餐要媽媽「烤恐龍給他吃」，童言童語讓人不禁莞爾。

不過原PO的「手指餅乾」確實擁有高度擬真度，視覺效果十分驚人。而原PO也在臉書社團《廚藝公社》發文公開了食譜做法，材料包括低筋麵粉50g、細砂糖10g、無鹽奶油15g（室溫軟化）、鮮奶20g，並準備紅麴粉少許調色用，以及另外備好蛋黃5g、鮮奶20g做為塗刷材料。

▲女網友精心製作「手指餅乾」，視覺效果相當衝擊。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
▲女網友精心製作「手指餅乾」，視覺效果相當衝擊。（圖／翻攝自《廚藝公社》臉書）
詳細步驟如下：

1.全部材料混合，用按壓的方式均勻成團。

2.取一約10元大小麵團，加入少少少少的紅麴粉一樣按壓均勻，此超淺粉紅麵團是手指指甲部份，備用。

3.其餘麵團均分成4-5份，捏出4、5隻手指。

4.先用牙線棒在手指上壓出指甲位置，定位完成。

5.再用淺粉色麵團捏出指甲片造型，貼上剛剛定位好的指甲位置。

6.用牙線棒劃出手指上的紋路。

7.烤箱160度預熱。

8.在「指甲部位」刷上塗刷材料，這樣烤出來才會亮亮的。

9.用160度烘烤20分鐘，再改用150度烘烤15分鐘，完成後悶5分鐘再取出。

10.手指根部乾掉的血跡，用紅麴粉拌開水，接著塗抹在手指根部。

內行手法讓網友驚嘆不已，紛紛留言回覆說「可以不要這麼專業嗎」、「我若是你兒，只怕從小都被你的恐怖食物訓練到膽大包天了吧」、「求心理陰影面積，如果我小時候我會被嚇哭」、「這品牌是叫虎姑婆嗎」、「嚇到吃手手」、「我可能會沒勇氣吃，實在太像了」。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

行政院宣布7月27日的防疫警戒降級為二級，各項活動鬆綁，針對此舉，你認為國人會不會因此緩打疫苗？

不會
15.04%84.96%
2021-07-23-2021-07-26

你認為施打疫苗被收掛號費是否合理?

合理，診所運作也要成本
不合理，已經全公費了
33.64%66.36%
2021-07-23-2021-07-26

對於黃茂雄在東元經營權之爭保住經營權一事，您意外嗎

意外
不意外
14.29%85.71%
2021-07-23-2021-07-26

吳亦凡桃色風波鬧得沸沸揚揚，你認為藝人或網紅需要為了私德有虧而向大眾道歉嗎？

應該，需負社會責任
不必然，欣賞才華作品就好
83.72%16.28%
2021-07-23-2021-07-26

全智賢主演的《屍戰朝鮮：雅信傳》於netflix上線！你會去追嗎

不會
0%100%
2021-07-24-2021-07-26

您覺得居家辦公無颱風假合理嗎

合理
不合理
77.34%22.66%
2021-07-21-2021-07-24
東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

東奧開賽在即，您對哪一項運動賽事的比賽最期待呢

繼續作答
是否有使用過共享汽機車？

是否有使用過共享汽機車？

繼續作答
即時
推薦閱讀