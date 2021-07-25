取0元包裹不照規定！客竟亮「1證件」嗆店員 結局超無言
現在不少人都會在網路上購物，除了寄到家中也能選擇到超商取貨，但若是要取0元包裹，一定要記得帶證件。近日，就有店員抱怨，有位客人來領0元包裹沒帶證件，因此不能取貨，結果對方再來店裡時，竟拿出一張「證件」，並嗆說「你的名字我記住了，一切照著規矩走」，讓他相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 13:29:35
原PO在《爆料公社（官方粉專專屬）》表示，自己遇到一件很扯的客訴案，有位客人來領0元件包裹時，不但沒有攜帶證件，還想用拍照的證件代替，但他基於規定無法同意，只能請對方回家拿證件，再過來領取包裹。
過了兩分鐘後，那位客人拿著證件回來取貨，這次除了出示身分證，還特地將「警員證」一起遞上，離開時還看了一眼原PO的名牌，並嗆說「你的名字我記住了，一切照著規矩走」。
事後，他得知自己被客訴了，理由竟是「店員兩次聲稱看不懂證件名字，以及故意以證件資訊出示不足的方式，妨礙民眾正常取件」，這讓他無奈的說「包裹領取的過程並沒有任何的爭執，起初客人確實也沒有攜帶證件，我要怎麼給你領包裹呢？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「太扯了吧！一言不合就威脅？」、「貨到付款還好！零元件身分確認不能省略！免得到時候還要自掏腰包」、「台灣鯛魚是要多少隻 ，煎炒煮炸蒸不完」、「請店長調看錄影帶查確吧」、「自己本身的問題還敢客訴，本來0元包裹就是要證件領，你只是按照公司的程序走，可以調錄影就知道誰是誰非了」。（編輯：許智超）