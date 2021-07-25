他曬懷舊零食！眾嗨喊「螞蟻人最愛」 內行再曝隱藏吃法
台灣零食從古早味的小點，到現代的創新口味商品，種類應有盡有，更有許多歷久不衰的經典好滋味，是許多民眾的童年回憶。今（25）日就有網友分享一包懷舊零食，並好奇問「有人吃過嗎？」沒想到貼文一出，立刻引起網友回應，紛紛嗨喊「是螞蟻人的最愛！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-25 15:20:08
原PO在《爆廢公社》貼出一張照片，可以看到一袋透明包裝的懷舊零食，裡頭有很多淺紅色的「甘納豆」，它們的表面佈滿糖粉，口感不但綿密、香甜，更發出濃郁的豆香，正是許多人小時候的幸福回憶，他也好奇問「有網友吃過這個零食嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「小時候超愛，現在覺得太甜了」、「是螞蟻人的最愛！」、「我超愛！一個人可以嗑超多」、「有……以前我超愛吃」、「好吃，但是不能吃太多哈哈哈」、「好吃，但是太甜了」、「我好喜歡耶！有小顆也有大顆！」、「很甜不過喜歡吃」、「超級愛！這真的很甜」。
另外，也有不少人分享獨特吃法，「吃清粥都配這個搭嫩薑豆腐乳」、「可以配無糖茶或咖啡」、「要搭配熱茶喝，越吃越涮嘴」、「可以配咖啡，蠻對味的」、「小時候喜歡白飯配這個」、「超喜歡，吃稀飯也搭」。（編輯：許智超）