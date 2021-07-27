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哪種麵最適合做蔥油拌麵？老饕曝「2不1要」：入味有勁道

▲近日有網友在PTT提問「哪種麵條適合煮蔥油拌麵？」釣出老饕傳授「2不1要」，包括：「不要寬麵」、「不要直麵條」與「要選細麵」。（圖／取自pixabay）
▲近日有網友在PTT提問「哪種麵條適合煮蔥油拌麵？」釣出老饕傳授「2不1要」，包括：「不要寬麵」、「不要直麵條」與「要選細麵」。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 07:54:34

「蔥油拌麵」製作方法簡單，許多人都會在家DIY，不過，要做得好吃可就不容易了，其實這道料理也暗藏不少巧思。近日就有網友在PTT提問「哪種麵條適合煮蔥油拌麵？」釣出老饕揭密「美味關鍵」。

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原PO在PTT cookclub板上發文表示，市面上的麵條有很多種，像是雞蛋麵、寬版麵條、營養麵條、千羽細麵、油麵等，但不知道哪一種比較適合煮「蔥油拌麵」？他透露，因為自己比較少煮乾麵的經驗，因此只好麻煩大家推薦。

▲有網友在PTT提問「哪種麵條適合煮蔥油拌麵？」釣出老饕揭密「美味關鍵」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT提問「哪種麵條適合煮蔥油拌麵？」釣出老饕揭密「美味關鍵」。（圖／翻攝自PTT）
貼文曝光，立刻掀起討論，許多網友紛紛推薦「我喜歡關東細麵，細麵比較好沾附醬汁」、「不要直麵條，煮起來微捲的那種關廟意麵比較好吃」、「我喜歡用台南意麵，微捲」、「關廟麵一生推」、「一定是意麵」、「油麵適合拿來炒，一般的麵我是比較喜歡生意麵，拌各種醬都很適合」、「最喜歡麵線，細麵可裹很多醬汁」、「個人喜歡千羽細麵，有口感煮起來不會軟爛」、「蒸煮麵，滷味攤那種」。

此外，還有不少專業吃貨傳授「2不1要」，包括：「不要寬麵、「不要直麵條」與「要選細麵」，其原因在於細麵比寬麵更容易吸附料汁，比較入味好吃，而捲麵又比比直的麵條更有勁道，比較適合拿來拌麵。不過，口感這種東西很主觀，口味也因人而異，還是要依個人喜好來挑選。（編輯：許苡晴）

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