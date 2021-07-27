薏仁湯怎煮才會綿密黏稠？內行曝「2訣竅」　網全長知識

薏仁富含多種營養素，既能養顏又有飽足感，許多人都會將其煮成「薏仁湯」來食用。不過，煮薏仁看似簡單，其實也暗藏學問！到底該怎麼煮才會綿密好吃呢？近日就有網友在PTT請益大家「為何我煮的薏仁湯很清澈，都不會稠稠的？」釣出行家傳授「2訣竅」，讓網友全都長知識了！

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己在外面店家買的薏仁湯，薏仁都很綿密，湯汁也很濃稠很像粥，真的非常好吃，讓他很想常常吃，於是便想說自己動手做，不過，他煮出來薏仁湯，熟是有熟了，咬下去也沒有硬硬的，薏仁口感有點脆脆的，湯汁像清湯一樣，沒有像外面的那樣稠稠的。

由於煮出來的口感並非原PO喜歡的，他便詢問媽媽，「我媽說應該我煮之前沒有泡薏仁，然後煮的時間不夠長的關係，後來我把不好吃的薏仁湯，自己負責吃完後，我又再煮一次，這次我不用電鍋，我用瓦斯，這次我把薏仁用清水洗了兩遍之後，然後泡水大概兩個多小時，接下來我把水瀝掉，再裝水，水大概裝超過薏仁的高度三公分去煮，我拿到瓦斯爐上煮，我等薏仁湯煮到水滾之後，又再轉成小小火，繼續煮大概半小時，可是我的薏仁煮出來還是清清的，口感也是脆脆的，沒有外面賣的那樣的綿密好吃」，這讓他困惑的請益大家「不知道我到底哪裡出錯了？我已經把我媽教我的都做了，錯誤也改正了，可是為什麼還是煮不出像外面賣的那樣的口感呢？請問我哪裡出錯了呢？」

▲一名網友在PTT請益大家「為何我煮的薏仁湯很清澈，都不會稠稠的？」釣出行家解答。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，立刻掀起討論，網友紛紛留言「濃稠的是小薏仁，也就是大麥仁，薏仁煮出來就是四神湯那樣，不會稠」、「應該是你其實是要吃大麥仁，綠豆薏仁裡的那種薏仁叫大麥仁」、「有的會撈一些薏仁+湯出來打成汁加回去」、「大薏仁混小薏仁就可以了」。

另還有不少內行指出，「

泡水要泡到心軟

」、「

煮完要悶

」是好吃的關鍵，「浸泡時間不夠，放冰箱過夜吧！大薏仁很硬很需要時間」、「泡水泡過夜，用電鍋煮，不用煮太久，但是要悶」、「要泡到心都軟，有些2小時心還沒透，煮完要悶心比較透，然後再煮滾讓澱粉稠化，增加濃稠感」、「用電鍋，重點是要悶！」