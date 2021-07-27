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百元火鍋怎吃才是內行？老饕點餐都喊「這句」：變超大碗

▲台灣不論是什麼季節，都有人在吃火鍋，其中「百元小火鍋」更是許多人的熱愛。（示意圖／取自 flickr ）
▲台灣不論是什麼季節，都有人在吃火鍋，其中「百元小火鍋」更是許多人的熱愛。（示意圖／取自 flickr ）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 11:58:59

台灣不論是什麼季節，都有人在吃火鍋，其中「百元小火鍋」更是許多人的熱愛，有些店甚至營業到宵夜，讓熬夜的人也可以享受美味的小火鍋。近日，就有網友討論「吃小火鍋的時候會把白飯換成冬粉嗎？」引發不少討論。

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原PO在PTT貼文指出「想問大家吃小火鍋的時候，會把附贈的白飯換成冬粉或麵嗎？我是看情形啦，有的換成麵要加錢，但如果這家店是好的麵我就會換，但一般情形的話，我是會跟店家說白飯要換成冬粉，因為我覺得飯太乾了，我寧願換成冬粉多叫一點小菜煮來吃，吃起來更過癮」。

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▲ 百元火鍋在台灣非常盛行，多數店家只要點一鍋就會附贈一碗白飯。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「換冬粉+1吸完湯汁變超大一碗」、「冬粉會吸湯汁，有些人很愛」、「喜歡換冬粉+1」、「我也會換成冬粉，白飯真的太乾了」、「真的一定會換冬粉」；不過也有網友認為「不會耶，飯很乾可以加湯啊」、「吃飯才有一餐的感覺」、「火鍋一定要配飯，有時飯沒了，心情大受影響」。

另外，也有內行人表示「其實可以換蛋」、「我都換蛋，減少澱粉攝取」、「可以換蛋，蛋都是吃完所有食材之後，丟下去水煮蛋，人生就圓滿了」、「會換成蛋，拒吃澱粉」、「可以換成蛋，料吃完後打進去變成蛋花湯」。（編輯：張嘉哲）

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