到基隆找「甜不辣」爽吃！女一打開臉垮掉 在地人曝真相
過去台灣擁有美食王國的美譽，各個縣市都有屬於自己的特色小吃，其中基隆的「甜不辣」也在不少人的最愛名單。就有女網友前往基隆購買，一打開盒子臉卻立刻垮掉，貼文也引發眾人討論。
編輯中心/綜合報導
2021-07-27 23:42:12
原PO在臉書《爆怨2公社》發文提到，「我請弟弟幫忙買宵夜，開開心心點了基隆甜不辣，打開是這樣子，當場傻眼一分鐘，甜不辣不是應該有蘿蔔、黑輪、豬血糕那種的嗎？重點一份65元…吃的好委屈」。
貼文立刻引發討論，更有基隆人跳出解釋「在基隆甜不辣幾乎都是這種炸物，有加醬加湯的甜不辣則是關東煮，又叫菜頭滷」、「在基隆，甜不辣就真的是甜不辣而已啊！」、「全聯的基隆甜不辣也是這個」、「就跟滷肉飯控肉飯肉燥飯一樣是地區差異」、「稱基隆甜不辣幾乎都是這種炸物，會加醬加湯的甜不辣則是台式關東煮」、基隆的甜不辣就真的只有甜不辣，有蘿蔔豬血的那種雜燴，「有人稱關東煮，有人稱甜不辣，基隆則稱黑輪」。
另外也有網友回應，「我甜不辣都會先想到煮的那種，如果要炸的會要特別說炸甜不辣」、「小時候跟家人去台北玩，點了一份甜不辣，結果是你講的那種有蘿蔔黑輪豬血糕的甜不辣，中部的甜不辣是鹹酥雞的那種甜不辣，誤會大了」、「只有特定地區的人才會覺得那叫甜不辣，基本上你要吃綜合的都叫關東煮啊」。（編輯：潘毅）