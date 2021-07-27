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到基隆找「甜不辣」爽吃！女一打開臉垮掉　在地人曝真相

▲有女網友前往基隆購買甜不辣，一打開盒子臉卻立刻垮掉。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲有女網友前往基隆購買甜不辣，一打開盒子臉卻立刻垮掉。（圖／翻攝《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-27 23:42:12

過去台灣擁有美食王國的美譽，各個縣市都有屬於自己的特色小吃，其中基隆的「甜不辣」也在不少人的最愛名單。就有女網友前往基隆購買，一打開盒子臉卻立刻垮掉，貼文也引發眾人討論。

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原PO在臉書《爆怨2公社》發文提到，「我請弟弟幫忙買宵夜，開開心心點了基隆甜不辣，打開是這樣子，當場傻眼一分鐘，甜不辣不是應該有蘿蔔、黑輪、豬血糕那種的嗎？重點一份65元…吃的好委屈」。

▲有網友分享，用電鍋煮台式甜不辣，並重現靈魂沾醬，讓人看了口水狂流。（圖／翻攝自《廚藝公社》
▲原PO原先設想的甜不辣，是有湯以及其他配料的這種類型。（示意圖／翻攝自《廚藝公社》 ）
貼文立刻引發討論，更有基隆人跳出解釋「在基隆甜不辣幾乎都是這種炸物，有加醬加湯的甜不辣則是關東煮，又叫菜頭滷」、「在基隆，甜不辣就真的是甜不辣而已啊！」、「全聯的基隆甜不辣也是這個」、「就跟滷肉飯控肉飯肉燥飯一樣是地區差異」、「稱基隆甜不辣幾乎都是這種炸物，會加醬加湯的甜不辣則是台式關東煮」、基隆的甜不辣就真的只有甜不辣，有蘿蔔豬血的那種雜燴，「有人稱關東煮，有人稱甜不辣，基隆則稱黑輪」。

▲許多網友針對甜不辣的稱呼方式進行討論。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲許多網友針對甜不辣的稱呼方式進行討論。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
另外也有網友回應，「我甜不辣都會先想到煮的那種，如果要炸的會要特別說炸甜不辣」、「小時候跟家人去台北玩，點了一份甜不辣，結果是你講的那種有蘿蔔黑輪豬血糕的甜不辣，中部的甜不辣是鹹酥雞的那種甜不辣，誤會大了」、「只有特定地區的人才會覺得那叫甜不辣，基本上你要吃綜合的都叫關東煮啊」。（編輯：潘毅）

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