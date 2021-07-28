月底買1食材超大包！她曝市場「隱藏小菜」：消暑又開胃

近日全台受西南風影響，除中南部容易下雨外，其餘地區多為高溫炎熱的好天氣，不過炎炎夏日碰上疫情除了躺在家中吹冷氣外，也會希望能有清涼解膩的手搖杯或餐點入口，降降體內高溫。對此，就有一名網友分享，自己到市場內購買1種相當適合「月底」的食材，不僅只要銅板價就能買來一大包，料理過後又相當消暑，秘訣曝光後也引來許多網友們豎起大拇指讚賞。

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這名網友在臉書社團《廚藝公社》上分享了自己在市場中購買「干絲」這項食材與料理心得，她提到因為干絲的價錢相當親民CP值又高，買了一大包只要35元相當划算，可以說是月底「吃土」時的好夥伴，此外她也分享自己將干絲製成涼拌小菜的食譜「加紅蘿蔔，先傻過（川燙），再和小黃瓜絲加香油，鹽，糖，一點點蒜末，邱邱A（用手攪拌），冰涼也好吃」。

▲原PO分享便宜又CP值高的小菜食材「干絲」。（圖／翻攝自臉書社團《廚藝公社》）

照片曝光後也掀起不少婆媽討論，其中就有不少人紛紛留言稱讚原PO內行「我也很愛吃干絲，而且是個營養的食物又便宜，一大包」、「這個蠻好吃的！吃起來很爽口，我喜歡」、「夏天吃非常清爽」、「天氣熱這樣吃很開胃」、「這個夏天吃超讚」。

另外也有老饕分享自己的食譜「這好吃！可以加上蒜末」、「要燙過+1」、「芹菜現在很貴，不然加芹菜更好吃」、「拌海帶絲也不錯吃」，而原PO也補充自己的作法「只要稍微燙一下就可以了」，更開心表示只要自己做，一包可以做好多盤，在疫情期間不方便到外面購買一小盤裝，自己做反而更划算。（編輯：楊智傑）