南瓜別只會清蒸！老饕端「神級料理」驚喊：比蛋糕還好吃
南瓜除了可以拿來當萬聖節裝飾外，其實也富含營養價值，是不少人減重時的首選食物。不過，南瓜除了做成南瓜米粉、直接蒸來吃，到底還能變化出什麼料理呢？近日，以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，南瓜別只會清蒸和煮粥，同時分享神級料理——「南瓜粿」食譜，笑稱「這樣做比蛋糕好吃上百倍！」
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 15:57:59
首先，需準備的食材有：蒸熟的南瓜250克、絞肉100克、菜脯50克、蝦米10克、油蔥酥20克、在來米粉300克、太白粉2大匙、水1050g、蔥花和蒜頭少許，若喜歡豆乾丁、韭菜、鹽、糖、胡椒或辣椒等食材，也可以依照個人喜好加入。將在來米粉300克、太白粉2大匙、水1050g一起調成粉漿備用，放入調味料鹽、糖、胡椒少許，下鍋爆香蒜頭、蔥花，若有加韭菜或辣椒也要在這一步一起爆香。
接著丟入絞肉、蝦米一起拌炒，再下菜脯、豆乾丁、油蔥酥繼續炒，直到炒出香氣，先取出約1／3炒好的料，留到最後鋪在南瓜粿的表面，把已經調好的粉漿加進去鍋中，就可以進行調味了，最後才下南瓜拌炒，炒到粉漿凝結就可以關火。
將炒好的材料放到8吋蛋糕模具內，要記得鋪一層鋁箔紙或抹油，方便最後取出成品，最後把預先留下來的料平均鋪在最上層，放到電鍋內，外鍋倒二杯水蒸到電鍋跳起，再燜20分鐘左右就完成了。
《小楊聊美食》強調，過程中故意不把南瓜壓成泥，就是想要吃到南瓜顆粒的口感，南瓜粿吃起來又有點類似蘿蔔糕，並稱這樣做出的南瓜粿，吃起來比蛋糕還要美味！（編輯：賴詠璿）