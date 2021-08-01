麻糬加啥餡料才讚？老饕曝「銷魂吃法」：清香又不會過甜

麻糬口感Q彈，口味也很豐富，深受不少人喜愛，不過，到底該加哪種餡料才好吃呢？近日就有網友在PTT分享，自己很喜歡吃麻糬，但不喜歡吃有加餡料的麻糬，他並分享「銷魂吃法」，大讚「清香又不會過甜」。

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原PO在PTT女孩板以「

很喜歡不加餡的麻糬

」為題發文，他表示，一直以來，麻糬都是自己很喜歡的食物，每次出去旅遊，只要當地有賣麻糬，通常都會帶個一兩盒回家，但其實，比起各式各樣的內餡，他最喜歡的還是「麻糬皮」本身。他說，印象中，灑粉吃的純麻糬反而相對少見，甚至有的是強調皮薄餡多，並透露，自己雖然也有吃過覺得還不錯且甜度適中的，「但就是更喜歡

純粹的麻糬，而內餡改成沾著吃，還可看情況調整添加的份量。

」

▲一名網友在PTT分享麻糬的「銷魂吃法」，大讚「清香又不會過甜」。（圖／翻攝自PTT）

原PO更指出，他在這個週末最開心的就是，首次在家附近發現了「不包餡的純麻糬」，包裝上還強調是自種自磨的糯米，一盒有十片附上芝麻或花生糖粉，選了芝麻口味之後，店家還特別再裝了一小包花生粉，說這樣可以兩種口味都吃到。「麻糬本身有自然的清香，咀嚼起來是柔軟又富有彈性，兩種口味的糖粉也不會過於甜膩，一次吃半盒算是蠻剛好，再搭配黑咖啡或無糖茶，也不失為一頓心滿意足的下午茶或點心 。」由於這算是原PO近期格外開心的生活小事，因此便特別來板上分享一下。

貼文一出，網友紛紛留言「我也喜歡，照片的看起來好好吃」、「好特別喔，居然是一片片的！以前買過沒包餡的不是一顆顆的就是一大團，自己用筷子剪成顆粒的」、「好吃，我反而吃不慣包餡的」、「這種能吃到麻糬皮的口感」、「我也喜歡純皮！每次過節家裡自己做，搶在包餡之前狂吃XD然後有時候餡準備太少，剩一大堆皮又狂吃一波」、「這種是不是叫客家麻糬？我也獨愛這種傳統麻糬。會黏呼呼的，用筷子絞起來沾花生粉吃，吃多少沾多少！可是現在非常少見了，而且做的好吃的也不多。」