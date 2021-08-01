「炸雞塊」怎做才酥脆？答案一面倒吐1神物：簡單又方便
鮮嫩多汁、炸得金黃酥脆的炸雞是許多老饕的最愛，而「炸雞塊」獨特的風味，也深受不少民眾喜愛，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『炸雞塊』要怎麼做才會酥脆？」沒想到網友們答案紛紛一面倒點出了「1神物」，直言「簡單又方便」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 09:46:18
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「我就問炸雞塊怎麼酥？」的文章表示，「麥當勞的雞塊又酥又好吃，可是自己在家裡炸雞塊就差了些什麼，就算用一樣的雞塊來炸可能也有差異，大概是因為沒辦法跟店裡一樣用整鍋的油，自己炸也不會有SOP，那有辦法少油又能炸出酥脆的雞塊嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們答案紛紛一面倒認為炸雞塊用「氣炸鍋」最方便又會酥脆，「氣炸鍋」、「氣炸鍋啊，簡單又方便」、「一般家庭只能煎雞塊，你還是用氣炸鍋吧」、「用氣炸鍋」、「氣炸鍋最簡單」、「沒用氣炸鍋的話要炸兩次」，甚至更有人直言「雞塊炸過幾次，就會覺得還是拿錢給人炸比較舒服，在家自己弄一身汗，吃完還要洗碗盤、整理廚房超麻煩」。（編輯：王柏文）