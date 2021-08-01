玉米濃湯怎煮？他秒丟「2罐」超飽足：大廚等級的古早味
玉米濃湯是不少店家內常見的湯品，其獨特的香氣和滑順的口感，總是讓老饕們一口接著一口喝。對此，就有網友分享自己煮的玉米濃湯，表示料理時多加了2罐下去，讓玉米濃湯享用起來超有飽足感！
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 22:00:03
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，興奮分享自己煮的玉米濃湯，表示「誇張的玉米濃湯，真的濃！」隨後他也曝光料理撇步，透露這道湯是做給女兒享用的，他決定不放鮮奶、濃湯塊，而改放兩罐玉米醬。不僅如此，他還加了一罐玉米粒、三罐水，等煮滾後還加了顆蛋，再放一點鹽巴調味，「也可以加火腿、培根，這個原汁原味，勾得像果凍，超有飽足感」。
貼文一曝光，瞬間就引來不少網友大讚，「這是古早味玉米濃湯！小時候早餐賣的那種」、「玉米醬+玉米罐真的煮起來很讚！我一定要加黑胡椒，不能沒有黑胡椒阿！」、「我看著你的圖片突然聞到玉米濃湯味，是不是隔壁有人煮 」、「大廚等級！懷念的味道」。
不過，亦有老饕分享其他作法，「現在煮這個一定要加奶油，鮮奶有更好，也可不用，味道上變超好喝！而且煮玉米濃湯，我都還會放餃類的東西一起煮，或水餃」、「我都一包濃湯＋一罐玉米醬＋蛋4～6顆，一大鍋兩個人喝光光」、「我是2罐1+1丟雞湯塊加糖」。（編輯：陳雅雲）