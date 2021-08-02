麵店「夾3樣小菜」！男一看價錢臉綠了　內行抖致命關鍵

許多上班族午休時間會到公司附近的店家買午餐，不過，麵店的「小菜」真的不能隨便點嗎？對此，就有一名男網友發文抱怨，表示他昨日到公司附近的麵店，豈料才夾了3樣小菜，金額竟然高達173元，讓他簡直傻眼，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「一碗173元的小菜？？？？？？？」為題發文，表示他本來午餐就有吃一個漢堡了，所以沒有特別餓。到了下午，幫忙同事們去拿他們的午餐，「店員隨口問我要不要帶點小菜，我真的只想吃一點點，就走過去了」。





夾完小菜以後，原PO看了一下收據，竟然要價173元，「內容物只有兩顆小香菇、一顆滷蛋和一長條充滿肥肉的肉」，讓他簡直不敢相信自己的眼睛，「你們知道173元加10元會變成什麼嗎？答案是牛排、小火鍋和壽司」。





▲男網友PO出173元的小菜。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，有網友認為，「在不熟的麵店，滷味真的不能亂點，尤其是肉類的，超貴」、「盤子」、「好扯，原來現在物價這麼貴，我以為這滷味頂多70」、「現在的小菜的價格已經不能叫做小菜了」。





不過，也有網友表示，「拿到帳單當場問啊？如果不問清楚只能自己吞了」、「肉都是用兩來記算，在南部一小塊就超過五十了，就當買個教訓吧，下次別去」、「肉類有些會用秤重的樣子，滷味能不點肉盡量不要點」、「下次記得問清楚啦，然後也不建議你點內臟類，因為這些也比較貴，常常看到一堆人在抱怨」。（編輯：郭佩蓉）



