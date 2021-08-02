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影／陳漢典與趙哥齊下廚　一碗蛋炒飯竟炒出一把火？

▲藝人陳漢典與趙正平，合作料理蛋炒飯。（圖／Hank Chen陳漢典 授權）
▲藝人陳漢典與趙正平，合作料理蛋炒飯。（圖／Hank Chen陳漢典 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-02 17:00:00

料理國度無遠弗屆，每個地方都有自己的特色料理、食物，但是傳統常見的家常菜色「蛋炒飯」，卻在不同國家留下足跡，有著許多做法，更有人因此認為，蛋炒飯就是一個廚師的基礎，能看出功力。藝人陳漢典這次就邀請了愛吃又會煮的前輩趙正平，在自己的Youtube頻道「Hank Chen陳漢典 」一起做蛋炒飯，到底這兩個人會碰撞出什麼火花？又會做出怎樣的蛋炒飯呢？

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▲趙正平表示，事前準備蔥花要記得挑掉不好的部分，以免味道不對。（圖／Hank Chen陳漢典 授權）
 

影片一開始，陳漢典就不斷強調蛋炒飯的三個關鍵「蛋」、「炒」、「飯」，意指事前準備工作相當容易，只需要準備家常雞蛋、隔夜白飯以及炒鍋即可。而來賓趙正平也表示，配料的蔥花必須要先把不好的地方去掉，以免味道不對。

 

事前工作都完成後，只見原本角色設定為學徒的「小趙」，突然執掌料理，反客為主；他先將蛋液直接打入白飯中，再將兩者均勻融合，下鍋後加入鹽巴、胡椒調味，最後撒滿蔥花，一盤簡單又美味的蛋炒飯就此誕生。

▲將蛋液打入白飯後均勻混合，即可準備下鍋。（圖／Hank
▲將蛋液打入白飯後均勻混合，即可準備下鍋。（圖／Hank Chen陳漢典 授權）
 

輪到陳教練的試吃環節，只見他對這盤樸實又美味的炒飯讚不絕口，一勺接著一勺地舀，這也讓掌廚的趙正平相當得意。不過影片最後，陳漢典仍說了一句「我還是比較喜歡有蛋」，讓趙正平哭笑不得。（文字編輯：沈傳恩）

▲陳漢典試吃後打趣的表示，自己還是習慣蛋炒飯有蛋！（圖／Hank
▲陳漢典試吃後打趣的表示，自己還是習慣蛋炒飯有蛋（圖／Hank Chen陳漢典 授權）
▶ 感謝授權：Hank Chen陳漢典
原始影片：https://youtu.be/9YgCMBGf1nc

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