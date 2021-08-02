電鍋蒸飯卻拉出細絲！女愣：還能吃嗎　網急壞揭危險真相

疫情期間民眾選擇減少外出，避免增加染疫風險，不少人都會在家自己下廚，而煮了整桌的佳餚，不可少的肯定就是「白飯」，不過，對於完全不進廚房的人來說，恐怕連煮個白飯都會有點困難。近日就有烹飪新手發現，自己中午用電鍋蒸的飯竟然出現「拉出細絲」的狀況，沒想到網友一看嚇壞，立刻解答「絕對不能吃，米飯會拉絲代表已經有『仙人掌桿菌』了！」。

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這名女網友先是在臉書社團

《爆系知識家》

貼出照片，仔細一看可以發現筷子夾起的飯與其他飯粒之間出現了類似納豆的細絲，呈現有些黏稠的模樣，而這個奇特的現象就讓原PO有些疑惑，並發文向網友提問「請問中午電鍋蒸的飯，剛剛看到拉絲了，還能吃嗎？」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆系知識家》）

照片曝光後掀起不少網友討論，其中就有許多內行網友一看便連忙留言阻止原PO「別懷疑已經壞了」、「臭酸了吧」、「拉絲是仙人掌桿菌，會嘔吐烙賽」、「絕對不能吃！米飯會拉絲代表已經有仙人掌桿菌了」、「我吃過...上吐下瀉...」、「

」，還有人回憶起小時候家人把晚餐電鍋保溫後，隔天到校一打開就是這樣牽絲、黏黏的飯「我永遠記得這種飯的酸臭口感」。

事實上，根據

彰化縣衛生局

指出，仙人掌桿菌在高澱粉質食品如米飯、馬鈴薯等含量最多，由於大量煮熟米飯置於室溫貯放，此菌又具耐熱特性，隔夜後直接加熱再吃，為最常見之污染途徑。預防方法包含以下四點：一、應避免食物受到污染（防止灰塵及病媒）。二、食物烹調後儘速食用。避免長期保存，尤其不可於室溫下儲存，且食品如不立即食用，應保溫在65℃以上，且儲存短期間（兩天內）內者，可於5℃以下冷藏庫保存，若超過兩天以上者務必冷凍保存。三、外購熟食最好先經充分復熱後再食用。四、食品器具及容器應徹底清洗及消毒，且生熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用，避免二次污染。（編輯：楊智傑）