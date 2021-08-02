爽買「百元蛤蜊湯」！他打開一數臉綠 眾笑：有用感情煮
蛤蜊除了煮湯、炒著吃之外，也可以加入火鍋內增添湯底鮮味，不少喜歡吃海鮮的人，都對蛤蜊愛不釋手。不過，就有網友抱怨，他買了一碗100元的蛤蜊湯，結果裡面卻只有7顆蛤蜊，讓他傻眼直呼「不簡單！」貼文一出，也意外引起網友狂蓋「蛤蜊大樓」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 17:01:59
原PO在《爆怨2公社》貼出一張照片，並表示自己買了一碗100元的蛤蜊湯，但卻發現這碗蛤蜊湯裡，只有7顆蛤蜊跟少許的湯、海帶，讓他氣炸直呼「不簡單，7顆蛤蜊100元，一次斷絕往來」。
貼文曝光後，網友也紛紛笑說，「是加了老闆的顏值嗎？貴爆」、「不哭不哭～蛤蠣有珍珠」、「賺你一次就夠了啊」、「這一定是有用感情煮的」、「這應該是蛤仔精！！有修練過的」、「蛤蜊雖然貴，但是七顆100真的賺暴利了」、「可能吐的不是沙，是珍珠」、「七顆也太盤了」、「阿爾卑斯山泉水煮的，水的部分成本佔60塊」。
另外，還有網友曬出一碗滿滿的蛤蜊麵，並幽默地說「無聊算了一下有77顆的蛤蜊麵，95元」，其他人也跟著分享，「我爸今天煮一堆跟山一樣高，他說他買一百多而已」、「250的蛤蜊湯跟你一樣大碗喝過沒」、「東石大顆的一斤90-100，吃到你怕」、「170分四次煮還是吃到懷疑人生」、「我家這邊便當店、快餐店也才賣35到40元。比你還多粒」。（編輯：許智超）