鬼月最忌含冰塊？專家曝「5食物」易招陰　最好別吃下肚

不知不覺一年一度的「鬼月」即將來臨，今年鬼門開的日子正好是8月8日父親節，「清水孟國際塔羅」小孟老師就提醒大家，父親節千萬別吃「5種食物」，以免衰事連連，甚至看見好兄弟，或是好兄弟找上門。





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小孟老師在臉書表示，8月8日鬼門開，他並提醒大家，鬼月不要吃以下「5大食物」，以免招陰。





TOP5：生魚片





鬼月切記吃魚片要少吃，因為好兄弟對於血腥的食物特別喜愛，尤其喜歡朔溪或在山上烤肉的朋友，避免活抓生的海鮮來炭烤，當心好兄弟聞肉而來。





TOP4：梨子





鬼月晚上盡量不要吃梨子，因為俗語說「招梨來」（招你來），因此晚上吃梨容易招好兄弟前來，據說在鏡子前方吃梨子容易看見好兄弟。





TOP3：鴨蛋





鴨蛋在民俗上，很多人會將鴨蛋放在碗裡再插上筷子變成腳尾飯，因此鬼月吃鴨蛋容易招陰，另外，古人會在墳前祭拜完後，把鴨蛋殼撒在墳墓上，家屬要對死者說：「等鴨蛋孵出小鴨再回來吧！」因此閩南有句話說「到蘇州賣鴨蛋」，所以鬼月不要吃鴨蛋。





TOP2：不要插筷子吃飯





鬼月中不要把筷子插在飯上吃飯，因為只要你把筷子插在飯上就像把香插在香爐上，容易招來好兄弟，尤其小朋友吃飯時最愛把筷子插在飯上，鬼月盡量避免這樣的狀況發生。





TOP1：不要含冰塊





鬼月不可以含冰塊，因為冰塊將兩字左邊部首去掉會變成「水鬼」，若你住家離河堤或海邊很近容易引誘水鬼前往，尤其炎炎夏日更容易會想含冰塊消暑，務必格外謹慎。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）

《NOWnews今日新聞》提醒您：民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



