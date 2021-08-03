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古早味紅茶為何好喝？內行曝「絕讚秘方」：味道多一層次

▲一名網友好奇提問「古早味紅茶為什麼這麼迷人？」釣出內行揭密「絕讚秘方」，大讚味道多一層次。（合成圖／翻攝自臉書粉專《清水糖古早味紅茶【三重總店】》）
▲一名網友好奇提問「古早味紅茶為什麼這麼迷人？」釣出內行揭密「絕讚秘方」，大讚味道多一層次。（合成圖／翻攝自臉書粉專《清水糖古早味紅茶【三重總店】》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-03 09:10:26

紅茶的茶葉種類應有盡有，有的味道較淡；有的則較濃厚，不同品種都深受不同族群擁戴，而紅茶也是早餐店、手搖飲料店的必賣飲品之一，許多人對紅茶都愛不釋手。然而，有網友就在PTT好奇發問「古早味紅茶為什麼這麼迷人？」釣出行家神解背後的「絕讚秘方」，認為有了「它」，味道就多一個層次。

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原PO在PTT女孩板表示，自己某天回家路過家裡附近的小攤販，點了營養三明治，老闆問「要不要加點紅茶？我們的紅茶很好喝！」他想說就試試看吧！不好喝也沒差，沒想到一喝驚為天人，紅茶跟三明治超級搭，這讓他不禁好奇詢問大家「為什麼古早味紅茶這麼好喝...跟其他紅茶不能比」。

問題曝光，網友紛紛留言「真的，加鮮奶更好喝」、「我也超愛古早味紅茶」、「可是喝完嘴巴會有一種味道」、「喜歡+1」、「古早味紅茶超好喝」、「古早味紅茶加牛奶超棒！」「真的喝起來很解渴，適合單喝不用加牛奶」。

▲網友在PTT討論「古早味紅茶的味道為何特別迷人？」（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論「古早味紅茶的味道為何特別迷人？」（圖／翻攝自PTT）
同時更釣出內行回應，直指「古早味紅茶有加決明子，味道多一個層次，糖是紅糖，不是砂糖」、「古早味紅茶有加決明子，而決明子本身有苦澀味，所以要加點砂糖中和一下，就成了你現在所喝的味道」。

不過，也有網友持不同看法，「覺得加那個決明子超怪的，還不如喝麥茶」、「古早味喝了很渴」、「古早味紅茶超難喝，只要早餐店是用古早味紅茶我都拒買」。（編輯：許苡晴）

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